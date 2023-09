Pese a su particular bigote, en España no reconocen a Camilo

Si bien es sabido que Camilo tiene millones de fanáticos alrededor del mundo, también hay ocasiones en las que la gente puede no saber del todo quién es él, tal y como le acaba de suceder durante un viaje.

A través de sus Instagram Stories, el colombiano reveló que, tras aterrizar en la capital de España, el encargado de la aduana admiró su peculiar bigote y le dijo “es igual al de Camilo”, a lo que él asintió y tras revisar sus documentos vio su nacionalidad y nombre y se le hizo una enorme coincidencia.

“Llegamos ayer a Madrid para pasar unos días deliciosos y en el aeropuerto un policía me ve y me dice que le gusta mi bigote y que es del estilo del de Camilo. Luego le di mi pasaporte y se sorprendió de ver que era colombiano y que me llamaba igual, luego me vio con el laúd y me preguntó si cantaba y le dije que sí, era como mucha coincidencia. El señor estaba súper sorprendido, como que no caía en cuenta”, contó Camilo.

Para finalizar, el intérprete de “Vida De Rico” señaló que fue hasta que un niño le pidió una fotografía que el oficial se percató realmente de quién era él y, tras disculparse por no reconocerlo en un principio, también le solicitó una instantánea.

