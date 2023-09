¿Francisca dejaría su trabajo si su esposo Francesco se lo pide? La conductora de ‘Despierta América’ responde

En ‘Despierta América’ se vive un revelador momento cuando Francisca habla sobre su esposo Francesco Zampogna y una posibilidad que cualquier familia podría enfrentar en algún momento. En el programa dedicaron unos minutos a hablar sobre Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes enfrentaron los rumores de que el actor es un hombre celoso y que debido a eso Gaytán habría tenido que dejar su carrera en la televisión al convertirse en esposa y posteriormente en madre.

Tras la conversación Francisca cuenta sobre su esposo: “Él no me cela, él me cuida… Francesco me cuida”. Y cuando Alan Tacher le pregunta si su marido es celoso, ella piensa y dice ‘depende’.

“Si Francesco te dice ‘hola mi amor, me gustaría que dejaras de trabajar porque los niños y ahora que estás embarazada… ¿’Estarías dispuesta? Es una pregunta sería”, dice el presentador.

“No como que si me lo dice de un mandato, pero si sería una conversación que yo entiendo como pareja que tendríamos que tener y él me tendría que explicar sus razones de por qué nos convendría como familia que yo me quedara en casa. Y me tendría que explicar otro tipo de cosas más y luego lo que nos convenga a los dos y a nuestros hijos le digo que sí… Una conversación, pero él no me puede decir ‘detén tu trabajo y quiero que te quedes aquí en la casa y listo’, destaca Francisca en respuesta a Alan Tacher.

Así pues, Francisca deja muy en claro que no dejaría su carrera en el mundo de la televisión por una imposición de su esposo, sino que de considerarlo sería teniendo en cuenta lo que resulte mejor para su familia, la cual en febrero de 2024 tendrá un nuevo integrante.

