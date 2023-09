Presidente de LaLiga retoma el tema “Messi” señalando al argentino y al Barcelona como responsables de un “final triste”

El presidente de la Liga española de fútbol (LaLiga), Javier Tebas, lamentó este miércoles que la “película” del argentino Lionel Messi con el balompié español haya tenido un “final triste”, al considerar que lo mejor ‘la Pulga’ hubiese sido terminar su carrera deportiva en el país europeo.

“Messi no terminó su carrera en LaLiga porque Leo y el Barcelona no se pusieron de acuerdo. Ojalá se hubiese podido quedar y terminar su carrera deportiva en España. Hubiese sido lo mejor para él, para mí y para el Barcelona“, opinó Tebas durante una rueda de prensa, tras su participación en el evento Sports Summit Leaders, organizado en Buenos Aires por el diario deportivo Olé.

El actual delantero del Inter de Miami había comentado, cuando llegó a la Major League Soccer (MLS), que tuvo una estancia “complicada” en Francia porque no deseaba irse del club catalán, pero él y su familia ahora estaban muy felices en Florida (Estados Unidos).

“Leo tiene a su familia y su forma de pensar; además, creo que lleva algunos años buscando nuevas experiencias. Ojalá hubiese venido al fútbol español y nunca se hubiese ido al PSG. El final de esta película ha sido triste entre Messi y el fútbol español“, agregó el presidente de LaLiga.

Leo Messi es el jugador que más sensación causa actualmente en la MLS. Las más grandes estrellas de los distintos ámbitos van a los estadios a verle. Crédito: FREDERIC J. BROWN | AFP / Getty Images

Tebas no ve a la MLS o Arabia Saudí como rivales de Europa

Tebas descartó que los mercados emergentes de otras ligas futbolísticas puedan hacer sombra a las instituciones deportivas europeas tradicionales por la falta de una “gran marca”.

“La MLS hace mucho tiempo que busca posicionarse como una gran marca, pero no lo ha conseguido. Messi puntualmente va a ayudar a un mayor conocimiento, pero el ejemplo lo tienen en el Miami”, indicó el dirigente del fútbol español.

Actualmente, la MLS, con la presencia de Messi, y la Liga saudí, donde Cristiano Ronaldo juega para el Al-Nassr, han experimentado un aumento en su reconocimiento y actividad económica gracias a la inclusión de estas figuras, que estaban en España, en sus respectivos campeonatos.

“Las competiciones no se hacen con los jugadores, sino con los nombres de los clubes. Hay que trabajar mucho más la competición y la marca. La liga saudí me ocupa, pero no me preocupa. No compite contra nosotros. Veremos su capacidad, pero se necesita mucho tiempo para crear una gran marca“, definió.

En este sentido, Tebas comparó la situación de la liga francesa, cuando el París-Saint Germain (PSG) tenía en sus filas a Kylian Mbappé, junto a Messi y Neymar, con la alemana y consideró que la Bundesliga mantiene una “gran competición” sin tantas figuras descollantes.

“La liga francesa no ha tenido un crecimiento. Es verdad que los jugadores hacen una liga más atractiva, pero la condición de que perdure en el tiempo son las marcas de los clubes y las competencias“, equiparó.

“Ahí tienes a la Bundesliga, equipos como el Bayern Múnich tienen una gran competición y nunca grandes estrellas. Siguen manteniendo un nivel igual al nuestro, consiguiendo triunfos deportivos y nunca ha tenido un Messi o un Cristiano Ronaldo, porque está la marca del club y la competición por encima de todo”, sentenció.

