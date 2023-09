Jaime Lozano alabó el compromiso de Julián Quiñones dentro de la selección mexicana: “Lo vi como niño con juguete nuevo”

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, se mostró bastante sorprendido y contento por el compromiso y la ilusión que ha mostrado el futbolista colombiano, Julián Quiñones, por haber sido convocado para vestir los colores de la selección mexicana durante los últimos días como su proceso de preparación para lo que será su naturalización y posterior defensa del equipo para las eliminatorias al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Quiñones, quien actualmente se desempeña como delantero de las Águilas del Club América, tiene un total de cuatro días junto con todos los convocados por Lozano para disputar la doble Fecha FIFA contra las selecciones de Australia y Uzbekistán en el CAR, donde ha demostrado su total compromiso por apoyar al equipo en su camino para intentar conquistar la Copa del Mundo de la FIFA.

“Lo vi como un niño con juguete nuevo (Quiñones), está feliz con esta primera invitación de entrenar con nosotros, me interesaba acelerar su proceso de integración, el grupo lo tomó bastante bien, lo arroparon como cualquier otro, como debe ser”, expresó el entrenador de los aztecas durante una rueda de prensa previa a su partido contra Australia este sábado en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos.

“Lo pusimos como punta, media punta, tirado a la banda izquierda para que pueda jugar un poco atrás del delantero, tiene una gran versatilidad, lo conocí en Sub-20 como centro delantero y ha ido mutando y adaptando, con Furch, ahora con América con Henry, es un jugador que tiene versatilidad que nos puede ayudar en muchas posiciones, técnica y físicamente es muy sobresaliente”, agregó Lozano en sus declaraciones.

En la rueda de prensa Jaime Lozano también habló sobre la lesión de Santiago Giménez en su último partido con el Feyenoord de Países Bajos; el azteca sufrió una carga muscular y a pesar de la preocupación del técnico de su club le permitió viajar a Dallas para apoyar al equipo en su preparación a las eliminatorias de la Concacaf.

“Hablé directamente con él al final del partido, me decía que lo valoraron y que le dijeron que no había problema y podía venir, que era una carga muscular pero que no era para no venir. Santi a pesar de ser joven tiene experiencia y si está bien tendrá minutos, él se conoce mejor que cualquiera y sabrá si está al cien por ciento para jugar. Lo que queremos es aprovechar ese buen momento que está viviendo en su equipo”, destacó.

“Santi pasa un buen momento, no entrenó lunes, martes, miércoles tampoco, apenas ayer. Sabíamos que el grupo completo lo teníamos el miércoles por temas de descanso. Todos lo sabemos, si mantiene haciendo lo que viene haciendo, la selección tiene un delantero para muchos años de gran nivel”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Pau Gasol lanza fuerte mensaje contra Luis Rubiales: “Fue una imagen de vergüenza”

–Gerard Piqué reacciona a la demanda de agresión sexual que presentó Jennifer Hermoso contra Luis Rubiales y vuelve a generar polémica

–Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se alista para su combate contra Jermell Charlo y llama a un potente peleador cubano como sparring