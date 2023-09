Karla Martínez luce un vestido verde con aberturas y muestra sus piernones en un día soleado

La conductora de televisión Karla Martínez supera el millón de seguidores en la red social de la camarita, hecho donde termina aprovechando de subir contenido para sentirse mucho más cercana a aquellos que están atentos al contenido que de manera constante sube a su perfil.

A su vez, la mexicana recientemente compartió una nueva foto que dejó a muchos con poco a la imaginación y es que la naturaleza de fondo le dio un toque especial a la imagen, mientras que ella llevó su cabello suelto con algunas ondas y lució un vestido verde aceituna con algunos puntos y aberturas que la hicieron verse perfecta a sus 47 años.

Los internautas se tomaron el tiempo de opinar por la imagen subida a la plataforma, y es que varios de ellos de manera constante le recuerdan lo bien que se ve para tener 47 años, tomando en consideración que le encanta cuidar su cuerpo en todos los sentidos.

A su vez, otros se enfocaron en el look, siendo así como le llegaron a consultar dónde adquirió la prenda de vestir que llevaba puesta, mientras que algunos usuarios de la plataforma le dijeron que el cambio de su cabello le favoreció más de lo que cree.

“Me encanta el vestido!!!!! De donde es please?”, “El corte, el cambio de color y todos los nuevos diseños que has usado estos días te lucen muy bien, te ves más fresca, más bonita. Bendiciones”, “En verdad, luces vaporosa, delicada, sencilla e iluminas con tu sonrisa, TU PAZ INTERIOR”, “SIEMPRE LINDA KARLITA!!! Tuviste que ser modelo también. Cuerpo y rostro perfecto, o sea, pareces un MANIQUÍ“, “Que bella Karla Martínez. Que viva México”, “Karlita hermosa, qué bonita te ves con ese vestido, me vais muy bien, tienes bonito carisma y humilde, no cambies tú todas las mañanas, nos alegres las mañanas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

