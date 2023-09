“Por miedo no decíamos nada”: Jugadora de la selección de fútbol femenino de Eslovenia denuncia abusos por parte del cuerpo técnico

Dominika Conc, internacional eslovena y una de las capitanas de la selección nacional, reveló las fuertes situaciones a las que ha sido sometida junto a sus compañeras de selección por parte de sus propios entrenadores.

El pasado mes de julio, Conc y sus 30 compañeras de equipo compartieron una carta abierta al presidente de la Federación Eslovena de Fútbol para exigir la destitución del entrenador Borut Jarc por presuntamente intimidar y tener un comportamiento inapropiado dentro del equipo durante las concentraciones.

“El ambiente era muy poco profesional, muy inapropiado todo. Insultos hacia nosotras, comentarios sexistas y trato homofóbico sobre nuestra vida personal y que no tiene nada que ver con el fútbol. Las cosas estuvieron sucediendo durante los últimos cinco años. Antes teníamos una relación de respeto y por miedo no decíamos nada. Muchos jugadoras tuvieron que pedir ayuda externa, a psicólogos y otros profesionales”, dijo la futbolista a BBC Sport.

La lista de acusaciones en la carta iba desde comentarios inapropiados por parte de Jarc, pasando por tráfico y consumo de alcohol durante las concentraciones por parte del cuerpo técnico, así como una constante intromisión en las vidas personales y orientación sexual de las jugadoras.

“No había ningún interés por el equipo femenino. No querían escucharnos y decían que no era asunto nuestro. Fue en ese momento que vimos que nadie nos escuchaba. Así que tuvimos que hacer algo diferente y decidimos escribir las cosas y enviarlas a la federación nuevamente y tratar de comunicarnos sobre esas cosas con ellos nuevamente en privado, y lo que hicieron fue que nunca nos respondieron”, sentenció Dominika Conc en la entrevista a BBC.

Finalmente Jarc dimitió y desmintió las acusaciones en un comunicado. Sin embargo, la jugadora aseguró que esto no elimina el problema: “Él no era el único que abusaba. Tenemos la sensación de que la federación nos tiene porque tiene que tenernos. Tenemos que luchar por las camisetas, por los nombres de las camisetas… Jugamos en mitad del día, en medio de la nada. No es de extrañar que nadie venga a ver nuestros partidos”, sentenció.

