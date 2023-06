Conoce el rancho en Florida donde Carolina Sandoval celebró el cumpleaños de su hija menor

La presentadora venezolana Carolina Sandoval ha celebrado este fin de semana el cumpleaños número siete de su hija Amalia Victoria y para la decoración de la fiesta el equipo se inspiró en ‘Enredados’, la película de Disney de 2010.

Sandoval y su equipo alquilaron Duni’s Farm en Homestead, Florida, para realizar el gran evento. La planificadora de la fiesta fue Cool Corner Events y la decoración estuvo a cargo de Balloons Bymorales, ambas empresas con sede en Florida se han encargado de las fiestas de otras estrellas latinas.

Durante todo el día Amalia Victoria y sus invitados pudieron disfrutar de múltiples actividades recreativas al aire libre, desde jugar con los personajes de la película hasta golpear la tradicional piñata. También se les ofreció variedad de dulces y otras comidas.

Dunis’s Farm se describe a sí mismo como el mejor recinto de fiestas de Florida. Sus espacios han sido alquilados durante años, por lo que cada espacio tiene lo necesario para todo tipo de celebración, temática y más.

Tiene extensas áreas verdes que sirven para que los niños corran seguros y para instalar atracciones sin problema. También hay cuidadas caminerías, graneros, estacionamiento y otras estructuras. Al parecer cada estructura techada es diferente, las más grandes incluyen cocinas y mesas para mayor comodidad.

También hay área de zoológico donde los visitantes pueden estar en contacto con diferentes animales de granja, lo que se convierte en otra atracción durante la fiesta.

En redes sociales, Sandoval también dio a entender que no hizo esta fiesta solo para su hija sino también para los otros niños. Escribió en Instagram: “Nunca hablo mucho de estos temas , pero cada vez que comparto con los amiguitos y amiguitas de mis hijas en fiestas, no puedo ser indiferente a lo que cierta parte de esta sociedad quiere hacer con la infancia. Amo ver a los niños crecer como niños. Divertirse como niños, con cosas de niños. Los niños tienen que ser niños y definitivamente no aceptaré jamás que a los niños les quieran quitar su inocencia, ternura e ingenuidad por nuevos modismos excéntricos”.

Este texto lo acompañó de un video donde se ve a la pequeña cumpleañera y sus compañeros bailar y disfrutar de un show por parte de la misma Rapunzel.

