Carolina Sandoval regresa a la televisión: estos es lo que se sabe y lo que dice el público

Carolina Sandoval está por hacer su regreso a la televisión y será nada más y nada menos que en ‘Siéntese quien pueda’, programa que actualmente conduce Sthepanie Himonidis ante la ausencia de Julián Gil.

Una campaña de intriga se levanta desde el mismo programa y sus redes sociales a propósito de la llegada de la venezolana conocida como ‘La Venenosa’, quien desde hace unos años ya no está presente en la pantalla chica tras su salida de ‘Suelta La Sopa’ en Telemundo.

Hasta el momento se desconoce si Sandoval llega como una invitada, tal como el show acostumbra a hacer y tener cada semana o si la presentadora e influencer llega para formar parte permanentemente del programa.

Se esperaría, debido a la intriga que genera el video mostrado por ‘Siéntese quien pueda,’ que Sandoval sea mucho más que una invitada durante la semana.

Tampoco se sabe cuál día de la semana hará su aparición la venezolana. “Esta semana regreso a la televisión. Espérenme en ‘Siéntese quien pueda'”, es lo que dice Sandoval tras una introducción en la que Chiquibaby, como es conocida Himonidis, asegura que la conductora aclarará las polémicas del pasado.

¿Qué dicen los internautas?

Carolina Sandoval tiene un gran público que la respalda y esta ocasión no es la excepción. “

“¡Que bueno, Carol me alegro mucho por ti deseo de corazón que te vaya muy bien”, “Wow! Que bueno en Univision y Qué alegría verla de invitada”, “Muy bien Caro esperaré a ver el programa”, “Yo si quiero verla allí, le dará más rating al programa es más yo estoy pendiente de verlo y nunca lo veo. Ella es original y al que no le guste que siga de largo” y “Le aplaudo @venenosandoval porque eres noble y no tuviste miedo en decir lo vulnerable que fuiste por una situación vivida” son parte de los comentarios.

