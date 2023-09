Francisca revela el motivo por el que no contó de su embarazo desde el comienzo

Francisca ha decidido contarle a sus seguidores el motivo por el cual no había contado previamente que estaba embarazada. La decisión nace luego de que muchas personas le preguntaran lo mismo: ¿por qué las personalidades de la televisión ocultan sus embarazos?

Francisca decide responder y lo hace a través de un video en Facebook. “Yo en mi caso, que este es mi segundo embarazo, no he ocultado ni escondido. Al contrario: inmediatamente yo me entero mi primera reaccion es contarle a toda la gente que yo quiero, a toda la gente que yo amo, que Dios me dio la oportunidad de crear vida. Un embarazo es definitivamente un milagro”, dice en comienzo Francisca.

Asimismo, más adelante detalla que ella sigue la tradición de esperar el tiempo prudencial, es decir los tres primeros meses, para poder compartir la noticia con todo el mundo. “Hay que esperar que pasen esas semanas que pueden ser críticas para poder compartir la noticia de que estas embarazadas. Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses. Hay que tener mucho cuidado con eso”, precisa la dominicana.

Francisca detalla que con este embarazo, al igual que con el de Gennaro, decidió esperar el tiempo prudencial para decirle a todos que está creando una nueva vida dentro de su vientre. “No se trata de ocultar, no es un misterio. Es simplemente que muchas mujeres decidimos esperar que nos den él okay para compartir que estamos esperando la bendición”, cierra la dominicana.

¿Cuándo nacerá el bebé de Francisca?

En febrero de 2024 será el momento en el que el nuevo integrante de la familia Zampogna llegue al mundo. La dominicana asegura estar muy feliz con este momento.

“Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito”, revela la presentadora.

