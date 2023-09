Francisca luce un impactante vestido amarillo que marca por completo su embarazo 

El embarazo tiene feliz a Francisca, la presentadora dominicana de Despierta América por Univision.

Desde que anunció su embarazo la hemos visto presumir su creciente pancita, la mayoría de las veces desde el estudio del programa, en muy lindos vestidos que la hacen resaltar. En esta oportunidad la dominicana compartió en sus historias de Instagram una foto en la que luce un vestido amarillo que destaca junto a sus trenzas africanas.

Asimismo, vemos a Francisca poniéndose una de sus manos para sostener su barriguita.

Captura de pantalla de las historias de Instagram de Francisca.

¿Por qué Francisca no había revelado su embarazo?

Francisca contó mediante un video en Facebook que ella es creyente de que deben esperar que pasen los tres primeros meses del embarazo, los cuales son los más importantes, para poder contarle al mundo que se está en la dulce espera.

“Yo en mi caso, que este es mi segundo embarazo, no he ocultado ni escondido. Al contrario: inmediatamente yo me entero mi primera reacción es contarle a toda la gente que yo quiero, a toda la gente que yo amo, que Dios me dio la oportunidad de crear vida. Un embarazo es definitivamente un milagro”, dice en comienzo Francisca.

“Hay que esperar que pasen esas semanas que pueden ser críticas para poder compartir la noticia de que estas embarazadas. Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses. Hay que tener mucho cuidado con eso”, precisa la dominicana sobre el tema a propósito de una pregunta en la que afirmaron que todas las personalidades de la televisión suelen ocultar sus embarazos.

