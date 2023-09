Hija de Adamari López recibe un pago semanal, ¿cuántos dólares le dan?

La actriz Adamari López recientemente compartió un video en su perfil de Facebook, donde reveló la importancia de enseñar a los más pequeños de la casa a ahorrar. Por ello, hizo pública la dinámica que ella implementa junto a su pequeña Alaïa Costa López.

“Ella tiene diferentes cerditos en donde se mete dinero cada vez que a ella le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa y entonces con todas esas monedas después las llevamos y ella tiene una cuenta de banco donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero”, comenzó diciendo.

La puertorriqueña explicó que es fundamental inculcar estos valores desde chiquitos, así cuando crezcan no tendrán mayores inconvenientes con las finanzas: “Me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante”.

La actriz Adamari López ayuda a su hija Alaïa a ahorrar dinero. / Foto: Mezcalent.

“Si a lo mejor papá cumple años o mamá cumple años y quiere sacarlo de esos ahorros, es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo, de las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere o un juguete especial. Nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero, hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar”, agregó en el audiovisual que dura más de tres minutos.

¿Cuánto dólares le da Adamari a su hija?

López explicó que el dinero que le da a su hija va en función de la edad que tiene: “Ahora mismo tiene 8 años, pues cuando se comienza la semana los lunes ella tiene 8 dólares para ella“.

“A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice ‘guárdame mis 8 dólares’ y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo o si quiere un helado y dice ‘mami, quiero un helado hoy’… Yo, por lo general, se lo puedo comprar obviamente de mi dinero que es para ella, pero a veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero”, añadió.

