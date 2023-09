Toni Costa se graba mientras peina a su hija y le llueven comentarios de sus seguidores

El bailarín español Toni Costa tuvo una hija con la presentadora de televisión Adamari López, producto de ese amor que algún día existió nació la pequeña Alaïa, la vida le cambió a ambos aquel 4 de marzo de 2015, para la fecha la niña tiene 8 años y los dos han trabajado para que ella no se vea afectada debido a que sus padres tienen mucho tiempo separados.

A través de los perfiles de ambos en Instagram han demostrado lo importante que es Alaïa y la manera en que se dividen las responsabilidades para poder estar en cada momento destacado de su vida, y una de esas cosas termina siendo el primer día de clases, pues los tres asisten juntos.

López en una ocasión explicó que cuando estaba en Telemundo no tenía la oportunidad de poder estar con su hija y Toni era el encargado de llevarla todos los días al colegio, y pudiera ser que luego de su despido del canal de televisión se siguiera manteniendo ese acuerdo entre ellos.

El español sorprendió a miles de seguidores con los que cuenta en Instagram, debido a que subió un video donde se muestra que la está peinando, hecho que fue aplaudido por la gran mayoría de los internautas que se detuvieron a ver el audiovisual.

“Es admirable ver cómo un padre cuida a su hija a este nivel es el padre que muchas queríamos tener de pequeña”, “Ahora sí nos jod*m*s, me quedé sin trabajo”, “Él parece ser buen papá, lo único que me pregunto es que veo que él la lleva casi siempre a la escuela, por lo menos eso veo, no he visto a la mami“, “Existen hombres y luego existen padres de verdad y en eso está, este caballero siempre ha sido admirable”, “Adamari se ganó la lotería con elegir como padre de su hija al mejor papá que tiene Alaia”, “Siempre está presente con su hija es un ejemplo para los demás padres”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

