Toni Costa deja atónito a más de uno por su respuesta tras ser juzgado en una clase en vivo

El español Toni Costa hace algunos días se convirtió en tendencia en las redes sociales, y es que en esta oportunidad no tenía nada que ver con su expareja Adamari López, todo lo contrario, fue por un mensaje que colgó en la red social de la camarita donde aclara lo bien que la pasa junto a su novia Evelyn Beltrán, manifestando así que no existe una tercera persona y la relación no está a punto de terminar.

Sin embargo, vuelve a ocupar los titulares de la fuente de entretenimiento, pero esta vez es por algo que le encanta demasiado, tal como lo viene siendo el baile, y aquellos que lo siguen a través de su perfil de Instagram saben que le encanta poder transmitir en vivo las clases que dicta, siendo así como interactúa con las personas que se van conectando.

La pasión de Toni Costa está inspirada en una disciplina fitness

Su fuerte siempre ha sido el género zumba y gran parte del contenido que sube a la aplicación son de este tipo, donde además va anunciando las nuevas fechas que tendrá disponible.

Desde el momento en el que finalizó su relación sentimental con la boricua Adamari López, los comentarios negativos en su contra han estado a la orden del día, y esta vez no fue una excepción porque se tomó unos segundos de la clase para poder responderle a aquellos que no dejaban de escribir cosas en su contra.

Sus expresiones faciales lo dijeron todo, y de manera irónica manifestó lo siguiente: “Buena vibra siempre, y quien tenga veneno, que se lo trague”.

“Vengo de una familia humilde, sencilla, trabajadora. Recuerdo mi infancia como esa felicidad, siempre de la mano del deporte, la unión familiar, el baile. Siempre era así, aunque al principio no quería bailar, quería jugar soccer, también por la presión de los amigos, de la sociedad, que por entonces no se veía muy bien que un niño bailara“, reveló en una oportunidad durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’.

