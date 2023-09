Tras romper en llanto por ser sustituido en el partido de Brasil contra Bolivia, Richarlison afirma que buscará ayuda psicológica

Brasil pudo sacar dos victorias en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, primero ante Bolivia de local, y ante Perú como visitante. A pesar del buen arranque del seleccionado brasileño, uno de sus jugadores titulares parece no pasar por buen momento. Se trata del delantero Richarlison, quien luego de ser sustituido en el encuentro ante Bolivia, rompió en llanto en pleno banquillo.

Al delantero del Tottenham inglés le está costando llegar al gol, ante Perú pudo batir las redes pero terminó siendo anulado su tanto tras determinarse offside por el VAR. Esto frustró aún más a Richarlison, quien en su club tampoco la pasa bien, pues no ha podido anotar en sus primeros cuatro partidos.

El propio jugador explicó hace poco en una entrevista para el diario O’Globo el difícil momento que está pasando en lo personal. “Aunque quieras hacer las cosas bien, te acaba saliendo mal. Pasé por un momento difícil en los últimos 5 meses fuera del campo”, afirmó el atacante.

El capixaba también explicó lo que sucedió en el encuentro ante Bolivia, en el cual salió sustituido al minuto 71 y terminó llorando en el banco. “Ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal, en mi opinión no hice un mal partido en Belém (vs Bolivia), fue más bien un arrebato por las cosas que pasaban fuera del campo, que se salieron de control no en mi parte, sino de la gente que estaba cerca de mí”, explicó.

El propio Richarlison sabe que su rendimiento actual pasa por su situación mental, por lo que afirmó que buscará ayuda profesional para intentar revertir esta situación.

“Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca. Voy a volver a Inglaterra y buscar ayuda psicológica para trabajar en mi mente“, comentó el futbolista brasileño.

Desde su llegada a Tottenham el verano pasado, Richarlison apenas ha podido anotar un gol en Premier League con la casaca de los Spurs. Sin embargo el joven de 26 años está mentalizado en romper con esa mala racha y empezar a marcar goles en Inglaterra. “Ahora las cosas empezarán a fluir, estoy seguro de que haré una buena racha en el Tottenham y haré que las cosas vuelvan a suceder“, exclamó el futbolista.

