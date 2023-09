Tekashi 6ix9ine se convierte en el profesor particular de Yailin ‘la más viral’ y le enseña inglés desde la cama

Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ sigue encendiendo las redes sociales con sus atrevidas apariciones. La pareja de cantantes se encuentra viviendo su romance con mucha intensidad y suelen presumir muchos de los momentos que viven juntos.

En esta oportunidad, se muestran desde la cama y sorprenden a todos con la lección que el cantante le está dando a la dominicana.

Y es que Tekashi 6ix9ine se convierte en el profesor de la ex de Anuel AA para enseñarle inglés, un idioma que el rapero domina completamente.

Mientras están cómodamente acostados sobre la cama, Tekashi 6ix9ine le hace preguntas a Yailin, quien debe responder en inglés.

La madre de Cattleya saluda, dice su nombre y cuenta de donde es. “Toy mala”, es el texto que la cantante le puso a esta historia, en la que aparece cubriendo su cuerpo con una sábana blanca.

En las redes sociales no dejaron escapar la oportunidad para opinar sobre esta circunstancia. A continuación, algunos de los comentarios que el público deja.

“Si aprenden los dos a hablar español primero es mejor… después se lucen con el inglés”, “Me encanta cómo colaboran en todos los ámbitos de la vida”, “La idea de una pareja es que nos sume y nos impulse a crecer como persona, me parece bien que él la esté ayudando a que aprenda, eso indica que si la quiere”, “En poco tiempo va a hablar inglés y conquistar el mercado americano” y “Eso me gusta que él la empuja a hacer mejor cada día. No midan un perfume por su empaque. Los colaboradores” son algunos de los mensajes que recibe la pareja de ‘colaboradores’, tales como son conocidos.

¿Yailin y Cardi B?

El dominio del inglés podría ser fundamental para Yailin y facilitar una situación que surgió hace unos días cuando Cardi B habló sobre la dominicana y dijo que le gustaba lo que hacia. Ante esto, los fanáticos pidieron una canción de ambas artistas.

“Jajaja me gustó escuchar a Cardi hablar Yailin es una guerrera que has logrado en dos años lo que muchas no hemos logrado en 20 y por eso es la envidia de muchas”, “Arriba mis bellas mujeres dominicanas, apoyo total”, “Que bueno que Cardi B apoye a Yai, qué linda”, “Amamos a Yailin queremos un junte las dos” y “Arriba las dos Reina Cardi & Yailin apoyando los nuevos talentos YAILIN te queremos sigues hacia delante qué con disciplina y empeño lograrás tu sueño vamos a ti” son parte de los mensajes.

