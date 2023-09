Investigación a Biden parece un truco

Con la orden de abrir una investigación para, el que sería el primer juicio político al presidente Joe Biden, el líder republicano, Kevin McCarthy, abre una caja de pandora en la Cámara de Representantes de Washington DC.

Esto porque suena a revancha de los rojos contra los azules demócratas, por las dos investigaciones que se aprobaron en la Cámara, para el denominado “impeachment” o juicio político a Donald Trump, durante la presidencia de la demócrata Nancy Pelosi.

Escuchábamos entre analistas políticos que incluso McCarthy no quería adelantar ese proceso, ¡pero le tocó! para que los copartidarios no se rebelaran en su contra por falta de firmeza con el partido de gobierno.

La investigación a Biden por el supuesto “abuso de poder y obstrucción” se relaciona con los negocios en el exterior de su hijo Hunter Biden y la pesquisa será dirigida por el representante de Kentucky, James Comer, como presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad.

Creemos que es delicada esa línea que abre la investigación porque, si los republicanos no encuentran las prueba de los supuestos sobornos o influencia para modificar las políticas del gobierno federal, que supuestamente ayudarían a los negocios de Hunter, quedará claro que había intención partidista de influir en las decisiones de los electores, ahora que se aproxima la campaña presidencial del 2024.

Recordemos que desde que asumió el liderazgo de la Cámara, por estrecha mayoría McCarthy viene anunciando el posible juicio político, pero nada que encuentra las pruebas contra Biden y por eso echa mano de su hijo.

Sin embargo, según reciente encuesta de Public Policy Polling publicada por El Diario, más de la mitad, el 55% de los encuestados, cree que esa investigación es para ayudar al expresidente Trump y para colmo el 56% lo ve más como un truco partidista.

Y aunque desde ya creemos que no avanzará ese proceso, si dejará una mancha perjudicial ante los electores. Además, no parece posible que la totalidad de los 212 republicanos en la Cámara voten contra Biden o que no haya unidad de partido entre los 212 demócratas de la cámara baja. Aunque lo lograrán, todavía les queda el duro camino de ganar la votación en el Senado controlado por el partido de gobierno.

Recordemos que por constitución el Senado está bajo la presidencia de Kamala Harris y además tendrá a su lado al neoyorquino Chuck Schumer. Sin embargo, como decíamos antes es seguro que los demócratas en la cámara alta no tendrían que rechazar la votación contra Biden, porque sencillamente no habrá juicio, pues la investigación terminará solamente dejando a la cámara con mala imagen ante los electores.

La autora, Sofía Villa, escribe esta columna a título personal y sus opiniones no representan a Televisa-Univision donde trabaja como Writer /Producer.