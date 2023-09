Yailin ‘la más viral’, la ex de Anuel AA, enciende las redes con una caminata de pasarela y un diminuto outfit

Yailin ‘la más viral’ sin dudas sabe cómo ser una mujer viral en las redes sociales y durante mucho tiempo lo ha demostrado. La cantante y bailarina dominicana ha vuelto a hacer explotar las redes sociales con su atrevida sensualidad.

En esta ocasión Yailin posteó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11.1 millones de seguidores, un video en el que todas sus curvas quedan al descubierto por su diminuto atuendo que consiste en una falsa y un top en color rosa muy claro, además de que combina con su ropa interior.

Con una caminata de pasarela, la dominicana presume cada una de las curvas de su cuerpo mientras mantiene con una de sus manos una cartera rosa. Además, utiliza unas botas rosas por debajo de las rodillas que complementan su outfit a la perfección.

Actualmente, Yailin ‘la más viral’ se encuentra trabajando en mucha más música que pronto sus fanáticos podrán escuchar. Por el momento, la dominicana suele presumir la cercanía que mantiene con Tekashi 6ix9ine, el rapero con quien recientemente la vimos aprendiendo inglés desde la cama.

El cantante se convierte en el profesor de la ex de Anuel AA y la ayuda con su pronunciación en un idioma que él domina. Ante esto, los seguidores de esta pareja de ‘colaboradores’ no tardaron en reaccionar y dedicar palabras de apoyo a ambos.

“Si aprenden los dos a hablar español primero es mejor… después se lucen con el inglés”, “Me encanta cómo colaboran en todos los ámbitos de la vida”, “La idea de una pareja es que nos sume y nos impulse a crecer como persona, me parece bien que él la esté ayudando a que aprenda, eso indica que si la quiere”, “En poco tiempo va a hablar inglés y conquistar el mercado americano” y “Eso me gusta que él la empuja a hacer mejor cada día. No midan un perfume por su empaque. Los colaboradores” son algunos de los mensajes que reciben.

