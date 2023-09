Shakira enseña más de la cuenta con una minifalda y ahora canta regional mexicano

La cantante Shakira estuvo apagada una gran parte de su carrera mientras era la pareja sentimental de Gerard Piqué. Sin embargo, todo fue cambiando desde el momento cuando decidió grabar ‘Te felicito’, canción que interpretó junto a Rauw Alejandro. Desde aquella vez no ha dejado de trabajar y siempre saca un tema tras otro y se terminan convirtiendo en un hit mundial.

A su vez, vuelve a sorprender a su fanaticada tras lo nuevo que trae en esta oportunidad, y es que se estrena cantando otro género que dejó a más de uno perplejo, se trata del regional mexicano, pues la colombiana se tomó unos segundos de su tiempo para ofrecer un adelanto del tema ‘El jefe’, que además interpreta junto a la banda Fuerza Regida.

La madre de Milan y Sasha también mostró el ritmo que lleva en la sangre, pues no perdió la oportunidad de bailar al ritmo de la nueva canción que podrán estar escuchando desde el próximo 20 de septiembre. La expareja de Piqué usó un vestimenta negra acompañada por un sombrero, una franela y una corta falda con algunas tiras que cayeron por sus piernones, así como unas botas que casi llegaban a sus rodillas.

Los internautas se tomaron el tiempo para opinar sobre el nuevo contenido que estaban observando y es que los comentarios, como suele ser costumbre, estuvieron un poco divididas debido a que a algunos les causó risa, otros la apoyan, mientras que no todos creen que le quede bien el nuevo ritmo.

“Gracias Clara Chia por devolvernos a SHAKIRA”, “Todavía me pregunto como Piqué no supo apreciar este mujerón”, “Ella ya me aburre. Demasiada saturación ella y Karol G”, “Ya estoy cansada de lo mismo”, “No le pega nada este estilo”, “Qué risa los comentarios, mientras a unos les gusta a otros no, pues es normal”, “A ella le queda bien todo lo que haga es la mejor artista mundial”, “El regional mexicano es el próximo género en tendencia mundial”, “Wao está mujer como siempre sacándola del estadio”, “No lo puedo evitar, me parece cómico”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Clara Chía sorprende a Gerard Piqué tras conseguir algo que Shakira nunca logró en sus años como pareja

· ¿De cuál marca es el espectacular vestido dorado que luce Shakira en los MTV VMA’s?

· Shakira dedica su reconocimiento en los MTV Video Music Awards a sus hijos y a los latinos