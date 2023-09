Karol G asegura que cumplió un montón de sueños en su mágica noche en los MTV VMA’s

La cantante colombiana Karol G vivió una noche de ensueño desde Nueva Jersey, lugar en el que se celebró la edición 2023 de los MTV Video Music Awards y donde, asegura, cumplió muchos sueños.

La artista llegó a esta ceremonia de premiación en medio de lo que es su gira por Estados Unidos, en la cual todos sus conciertos han estado agotados en su totalidad.

Karol G no solamente hizo acto de presencia, sino que tuvo una de las mejores presentaciones de la noche y fue premiada. En sus manos recibió el galardón por Mejor Colaboración debido a ‘TQG’, el tema que tiene con Shakira y que se convirtió en un himno de empoderamiento femenino.

“Hay un montón de sueños cumplidos en estas 10 fotos 🤍🤍🤍✨ QUE NOCHE!!!!”, fue el mensaje que Karol G compartió tras la ceremonia junto a 10 fotos en las que podemos apreciar muchos de los momentos que la intérprete de ‘Provenza’ vivió durante la gala.

Para recoger el premio junto a Shakira Karol G usó un vestido que deslumbró debido a su atractivo. Esta prenda de Diesel es transparente y dejaba ver muchas de las cuervas de ‘la bichota’.

El atuendo que escogió la colombiana en esta oportunidad tiene nada más y nada menos que el costo de 2.750.00 euros. Este vestido llamado ‘M Claudia’ lo lució en el tono azul medio.

Asimismo, Shakira también deslumbró con un vestido dorado cuando llegó a la ceremonia que desató los suspiros de más de una persona. Este atuendo de la colombiana también fue de Versace y la mismísima Donatella Versace le envió un mensaje tras ser condecorada con el premio a la vanguardia.

“@shakira, felicidades por tu VMA Video Vanguard Award. Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada disco que has roto y cada regla que has roto te ha hecho tan increíblemente única! Esta noche, estás brillando en Versace. Te quiero mucho. Abrazos, Donatella”.

