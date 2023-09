“Me encuentro mejor y un poquito más fuerte”: El español Sergio Rico quiere volver defender el arco del PSG antes de que se acabe la temporada

El español Sergio Rico ya se muestra deseoso de regresar a las canchas luego de sufrir un grave accidente el pasado 28 de mayo al caerse de un caballo, situación que lo obligó a mantenerse fuera de las canchas ya que estuvo hospitalizado por casi tres meses en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, España.

En una entrevista concedida al equipo de prensa del París Saint-Germain, Rico aseguró que su objetivo es “volver a estar con el equipo antes de que acabe la temporada”.

“El día 22 (de septiembre) tengo un nuevo test a ver cómo sigue el aneurisma y a ver si el médico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver cuanto antes a con el equipo, a París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada”, señaló el guardameta español.

Rico aseguró que se encuentra “realmente bien” y que “el proceso de recuperación está siendo bastante bueno”.

“Aunque aun no tengo el alta médica, decidieron mandarnos a casa y hacer la primera parte de la recuperación ahí. Estoy feliz de poder esta aquí con mi familia, con Alba y con mis amigos. Cada día voy mejorando más, me encuentro mejor y un poquito más fuerte”, añadió el arquero de 30 años.

Sobre la caída que sufrió de un caballo y los momentos posteriores, Rico aseguró que no recuerda “el momento ni la primera parte que estuve en el hospital con coma inducido, estaba dormido y no soy consciente de ello. Desde que desperté y he ido mejorando ya lo recuerdo todo perfectamente”.

“El primer pensamiento que tuve fue el fútbol. No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba, de mis amigos… así que el primer pensamiento fue si podría volver jugar al fútbol. Estando en una habitación de hospital, monitorizado, con todas las pantallas y la vía en el brazo… es lo primero que le pregunté al doctor. Toda mi vida ha girado alrededor del fútbol y es inviable que pensara otra cosa que no fuera fútbol puesto que no he hecho otra cosa”, finalizó el arquero.

