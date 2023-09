Canelo Álvarez responde a las críticas de Dinamita Márquez: “No sé por qué el afán de hablar mal de mí”

El mundo del boxeo mexicano tiene como una de las grandes rivalidades la del tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez; a pesar de nunca haberse enfrentado en el cuadrilátero este último pugilista suele realizar duras críticas y mensajes de odio contra el pelirrojo hasta el punto en el que finalmente recibió unas palabras por parte del Canelo para intentar acabar con esta guerra a través de los medios de comunicación.

Por medio de una entrevista recientemente ofrecida a Molusco TV como parte de la previa al combate que protagonizará el próximo 30 de septiembre contra el estadounidense Jermell Charlo, el tapatío afirmó que considera a Dinamita Márquez como uno de los detractores de mayor peso en su carrera como boxeador profesional y que al día de hoy todavía es algo que no logra entender.

“No sé por qué, porque nunca le he hecho nada y ni siquiera me acuerdo de haberlo saludado. No lo conozco y no sé por qué el afán de hablar mal de mí o de tirarme. Así como hay muchos que me quieren, hay otros que no. Cuando generas ese conflicto está bien, no tienes por qué tener a todos de tu lado”, expresó el pugilista azteca en sus declaraciones.

Durante dicha entrevista el periodista Héctor José Torres le presentó un video que realizó junto al de Iztacalco, en el cual éste dejó en claro que Canelo no puede ser considerado uno de los mejores boxeadores de la historia de México a pesar de todos los importantes logros que ha alcanzado y que además actualmente se desempeña como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

“Pudiera reaccionar de muchas maneras. Lo que siempre he dicho es que no tiene caso hablar de gente que no se quiere quitar la venda de los ojos. Si nos ponemos a ver la historia de cómo ganó sus campeonatos, a quién se los ganó, con quien peleó… pudiera decir lo mismo. Respeto su carrera, es un gran campeón para México, pero hablar sobre cómo ganó sus campeonatos está de más. Pero si pudiéramos sacarle muchas cosas, lo haríamos”, agregó el Canelo.

El peleador mexicano se enfrentará el 30 de septiembre contra Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada, donde buscará retener su título de campeón indiscutido a pesar del fuerte enfoque de Jermell Charlo para arrebatarle cada uno de sus cinturones.

