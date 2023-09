New York Mets toman decisión sobre la rehabilitación del boricua Edwin Díaz y afirman que no lanzará esta temporada

El regreso del estelar cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, ha sido descartado completamente por los New York Mets, al menos para esta temporada de las Grandes Ligas, esto pese al deseo del lanzador de volver al montículo este año aún sabiendo que el equipo no clasificaría a los ‘playoffs’.

Han pasado cerca de seis meses desde que ‘Sugar’ Díaz se sometió a una operación para reparar el tendón rotuliano de su rodilla derecha, el cual se rompió durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Puerto Rico. Ahora, el derecho ha demostrado que se encuentra bien para lanzar, pero el equipo no está convencido de hacerlo.

Edwin Díaz se lesionó con Puerto Rico el 15 de marzo durante el Clásico Mundial de Béisbol. Crédito: Eric Espada | Getty Images

Sobre esto, el coach de pitcheo de los Mets Jeremy Hefner, habló en exclusiva para MLB.com, dejando saber que la preocupación sobre la salud del pitcher boricua no pasa por su brazo, sino por su capacidad de reacción a la hora de fildear y las consecuencias que esto podría traer si no se lleva con calma.

“Es muy riesgoso”, dijo Hefner sobre el apresurado regreso de Díaz.. “No me preocupa tanto el pitcheo. Me preocupa más el fildeo. Si estuviéramos en una situación diferente como equipo, probablemente empujaríamos hasta el punto de que estuviera lanzando en juegos en este momento”, precisó.

Había sido el propio cerrado quien dejó saber en más de una oportunidad que tenía la intención de regresar este temporada, sin embargo, la organización con la que firmó un contrato por cinco años y más de $100 millones de dólares, ha decido esperar más tiempo.

Ahora, Edwin Díaz se mantendrá realizando sesiones de bullpen hasta el final de la ronda regular de la MLB, una vez cumplido este lapso de tiempo, la organización tomará una decisión sobre el siguiente paso de su rehabilitación que esperan le permita estar bien para el inicio de los Entrenamientos Primaverales de 2024.

