Myrka Dellanos defiende a su ex Luis Miguel tras las fuertes declaraciones de Aracely Arámbula

El pasado lunes las declaraciones de Aracely Arámbula se volvieron tendencia, al punto que ocupó gran parte de los titulares de la prensa nacional e internacional, debido a que mencionó que no desea ver a Luis Miguel, quien además es el padre de sus dos hijos. A su vez, Myrka Dellanos en ‘La Mesa Caliente‘ manifestó su posición sobre lo que está ocurriendo.

“Hay tantos puntos de los cuales pudiéramos hablar. Yo mañana voy a hablarlo aquí todos los puntos en específico, yo creo que es importante hablarlo y conversarlo porque hay muchas personas en casa que atraviesan estas situaciones. Ustedes saben que yo puedo revelar ciertas cosas que a mí me constan porque tengo una relación de 20 años de amistad, no solo con él, sino con Paloma“, dijo durante la emisión.

“Después de las declaraciones de #AracelyArámbula, mañana @myrkadellanos va a revelar los detalles que ella conoce de primera mano, por su amistad de más de 20 años con Luis Miguel y Paloma. No te pierdas La Mesa Caliente por Telemundo a las 3 pm/2C”, dice el mensaje que acompaña el video, donde destacaron que saldrán a la luz algunos pormenores que conoce la conductora de televisión.

Audiencia de ‘La Mesa Caliente’ rechaza las declaraciones

Los televidentes que día tras día disfrutan del contenido del programa se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre las más recientes declaraciones de Myrka Dellanos, y es que consideran que es poco profesional el hecho de opinar sobre lo que está ocurriendo luego de amorío que ella sostuvo con el cantante.

“Creo que es un tema que a Myrka no le corresponde hablar”, “Myrka defendiendo y que 20 años de amistad, el romance que tuvo con él, pero la que tiene los hijos con él es Aracely”, “No, pero esto es increíble, lo de esta mujer! Defendiendo lo indefendible!“, “Como es posible que esta señora Myrka defienda a Luis Miguel”, “Myrka por favor cállate”, “Myrka NO es objetiva con este tema”, “Myrka es mejor que te mantengas al margen, eres ex de Luis Miguel”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

