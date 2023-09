Aracely Arámbula se va en contra de Luis Miguel y dice que le “cae muy mal” y también habló de Paloma Cuevas

La actriz Aracely Arámbula recientemente fue abordada por la prensa donde aprovechó para responderles algunas preguntas que le hicieron, siendo así como aclaró que ella jamás les ha prohibido a sus hijos que vean a Luis Miguel, quien es el padre de sus pequeños. Sin embargo, no lo pudo evitar y explicó que no desea ver al cantante debido a que no le cae bien y no se ha comportado como debería.

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien“, dijo a los medios de comunicación.

La también cantante mexicana espera que las cosas cambien a favor de sus primogénitos: “Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos“.

El Sol de México en diversas oportunidades ha sido visto mientras pasa ratos agradables con su pareja sentimental Paloma Cuevas y algo más. Por ello, la actriz de 48 años mencionó: “Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?’ Y le dije ‘bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘por qué si va para allá y no viene a mi escuela’ y le dije ‘mi amor porque le gusta estar en España'”.

“Aunque México es un país que lo quiere mucho, él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero debería de mostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos“, agregó a la prensa.

