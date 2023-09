Anuel AA dice que ni con mil clases podrán hablar inglés como él: ¿indirecta a Yailin y Tekashi 6ix9ine?

Un nuevo video de Anuel AA se encuentra en las redes sociales y su mensaje es claro y directo: el cantante dice que ninguno otro artista del género urbano habla inglés como él y señala que ni que intenten con mil clases podrán hacerlo.

“No saben hablar inglés como yo ninguno en la industria ni aunque cojan mil clases”, es parte de lo que Anuel AA comenta en este video en donde aparece viendo el momento en el que en inglés presenta a una agrupación que sube al escenario de los MTV Video Music Awards 2023.

Este mensaje de Anuel AA llega poco después de que Yailin ‘la más viral’, su ex pareja y la madre de su hija Cattleya, se dejara ver en compañía de Tekashi 6ix9ine desde la cama en una pequeña clase de inglés.

El rapero de origen mexicano se mostró enseñándole a la dominicana algunas de las palabras o frases más utilizadas en el idioma inglés para saludar o presentarse ante una persona.

La madre de Cattleya saluda, dice su nombre y cuenta de dónde es. “Toy mala”, es el texto que la cantante le puso a esta historia, en la que aparece cubriendo su cuerpo con una sábana blanca, pues fue desde la cama en donde la pareja de ‘colaboradores’ hace esta clase particular de idiomas.

Muchos han sido los comentarios que se generaron por esta interacción entre Yailin y Tekashi 6ix9ine. Los seguidores de la dominicana están contentos con el hecho de que el rapero se preocupe por ella y la ayude a aprender inglés, un idioma que seguramente le abrirá muchas más puertas a la joven artista en Estados Unidos.

“Si aprenden los dos a hablar español primero es mejor… después se lucen con el inglés”, “Me encanta cómo colaboran en todos los ámbitos de la vida”, “La idea de una pareja es que nos sume y nos impulse a crecer como persona, me parece bien que él la esté ayudando a que aprenda, eso indica que si la quiere”, “En poco tiempo va a hablar inglés y conquistar el mercado americano” y “Eso me gusta que él la empuja a hacer mejor cada día. No midan un perfume por su empaque. Los colaboradores” son algunos de los mensajes que recibe la pareja.

