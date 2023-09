Carolina Sandoval aparece en programa de televisión en España y se sube el vestido para mostrar su faja 

La venezolana Carolina Sandoval aterriza en Madrid, España, para revolucionar con una nueva aparición en la televisión tras haber hecho su regreso a esta plataforma hace algunos días en ‘Siéntese quien pueda’.

‘La venenosa’, como es conocida en el mundo del entretenimiento, se subió a un avión que la llevó al viejo continente en donde ha hecho una aparición en el programa ‘Cuentos chinos’ de Telecinco, el cual es transmitido en horario estelar.

La llegada de la conductora de televisión ha causado sensación en redes debido a su explosiva personalidad, la cual muchos de sus seguidores adoran y otros no tanto.

Para esta aparición en ‘Cuentos chinos’, donde llega bajo la condición de ‘cuentista’, la venezolana lució un largo vestido negro con delicados detalles en plateado y fue justamente su vestido uno de los protagonistas de un momento que ella protagonizó tras su arribo al set del programa español.

‘La venenosa’, quien previo a realizar lo que realizó, aseguró que su madre la iba a regañar. Sin embargo, tras subir unas escaleras y desenredar su tacón del vestido, ella se subió el vestido para mostrar la faja que llevaba debajo de todo su atuendo.

“Yo vine aquí para que ustedes supieran que yo soy más sería que esto, no se lo pueden decir a nadie, pero me dicen la reina de las fajas”, dijo Sandoval al levantarse el vestido para mostrar su faja y dar una vueltita en medio de los aplausos del público.

La situación comenzó cuando Sandoval se intentó levantar de su asiento y el vestido quedó enredado en sus tacones y tuvo que levantar el vestido para poder quitarlo y allí fue que la faja se mostró en principio.

Los comentarios para Carolina Sandoval

Esta visita de la venezolana a España ha generado muchos comentarios por parte de los internautas que la siguen. A continuación compartimos algunos de ellos.

“Esa personalidad nadie te la quita! Llegaron las fajas a Europa”, “Felicidades querida @venenosandoval !!! España otro nivel de audiencia”, “Al que no le gusta que no mire, lo bueno de ser tú es que eres ÚNICA”, “Cuando van a entender que ella es una mujer espontánea. Ella no va a dejar de ser ella por tu opinión, o por tus críticas. Si no te gusta, no la sigas y punto” y “Me ha hecho hasta ilusión verte en la televisión de mi país. Has estado muy tú” son parte de los mensajes.

