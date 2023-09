Myrka Dellanos afirma que su ex Luis Miguel paga la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula

El pasado lunes se viralizaron las más recientes declaraciones de la actriz mexicana Aracely Arámbula sobre lo que presuntamente sería la relación entre sus hijos y su padre Luis Miguel, quien aparentemente no estaría pendiente de ellos. A su vez, la conductora Myrka Dellanos dijo que opinaría por los más de 20 años de amistad que sostenía con ‘El Sol de México’, considerando que hace años fueron pareja.

“Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga. Una de las cosas muy importante es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellos, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas”, dijo en una nueva emisión de ‘La Mesa Caliente’.

La conductora de televisión Myrka Dellanos defiende a su expareja sentimental Luis Miguel. / Foto: Mezcalent.

“La madrina oficial de Miguel, el niño mayor de ellos, es Natalia Echevarría y Miguel Alemán. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis”, también agregó.

Dellanos desmintió que Paloma Cuevas, actual pareja de Luis Miguel, sea la verdadera comadre de Aracely, debido a que simplemente ella asistió a la ceremonia por compromisos con la familia.

“Ella está hablando de la ‘comadre novia’. Realmente Paloma y Enrique, entre otras parejas, estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. Es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel. El papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos, ellos se conocen desde niños. La amistad viene de Paloma y Luis Miguel realmente, no tiene que ver con Enrique Ponce. Eso es importante”, dijo.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce en diciembre de 2016. / Foto: Carlos Alvarez/Getty Images.

La conductora de ‘La Mesa Caliente’ aprovechó para destacar la gran cantidad de tiempo que Arámubla y Cuevas llevan sin verse: “Miguel, el hijo mayor tiene unos 16 años de edad y ya Aracely y Paloma no se han visto en esos 16 años, o sea que ella no tiene una amistad real con Paloma y no es la comadre oficial tampoco”.

¿Luis Miguel paga la manutención?

“Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, expresó Myrka.

El cantante Luis Miguel se encuentra ofreciendo una gira. / Foto: Mezcalent.

“Luis Miguel ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos. Siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Es lo que siempre él ha querido. Si se dan cuenta, él tiene una relación muy estrecha con su hija Michelle. Ella estuvo recientemente en los conciertos en Las Vegas. Se ven muy amorosos juntos. Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos”, añadió la periodista.

