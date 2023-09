Raúl de Molina reaccionó a las declaraciones de Aracely Arámbula: “Tiene los pantalones bien puestos”

Los programas de entretenimiento el pasado lunes abordaron el tema de las declaraciones ofrecidas por la actriz Aracely Arámbula, y es que ella destacó, un vez más, lo mal que se la lleva con Luis Miguel debido a que aparentemente no se estaría haciendo cargo de sus hijos. Por ello, Lili Estefan y Raúl de Molina hablaron sobre las contundentes palabras que dijo la también cantante mexicana.

“Nunca en mi vida he escuchado hablar a alguien de esa forma de Luis Miguel y con mucha razón. Aracely Arámbula tiene los pantalones bien puestos. Está diciendo lo que piensa, me quito el sombrero”, comenzó diciendo de Molina.

Estefan también manifestó su apoyo a Aracely, debido a que no comprende que ‘El Sol de México’ nunca diga nada al respecto y sigue disfrutando de su gira: “El tiempo pasa y nadie entiende como Luis Miguel no reacciona. Cómo el corazón de él no dice ‘¿Dios mío, qué estará pasando con la vida de mis hijos?'”.

Declaración de Aracely Arámbula

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien“, dijo a la prensa.

“Ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos“, añadió a los medios de comunicación.

