Tres alumnos acuchillados al salir de clases en Nueva York: ”Tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar la seguridad de nuestros niños”, reconoce el canciller

Tres estudiantes fueron apuñalados afuera de una secundaria pública en Brooklyn al salir de clases ayer y otro alumno fue detenido.

Según fuentes policiales, el ataque ocurrió afuera del edificio que alberga las escuelas secundarias Brownsville Academy, Aspirations Diploma Plus y New Visions AIM Charter en E. New York Ave. cerca de E. 98th St. en Brownsville, justo antes de las 3 p.m. del martes.

Tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar la seguridad de todos nuestros niños" David Banks – Canciller escolar de NYC

Todas las víctimas son menores de edad. Dos jóvenes de 17 años fueron apuñalados en el torso y el pecho, respectivamente, y otro de 18 en la cabeza. Fueron llevados al Brookdale University Hospital y Kings County Hospital. Dos de las víctimas presentaron heridas graves, acotó Daily News.

No está claro el motivo de la trifulca. La testigo Kricket Nimmons, de 48 años, estaba en su automóvil al otro lado de la calle cuando estalló la violencia. Dijo que un sólo estudiante parecía enfrentarse a una multitud de adolescentes. “Estaban peleando y él tenía a uno de ellos en el suelo y lo apuñalaba una y otra vez… Los otros niños entraron corriendo a la escuela”.

El sospechoso no identificado se quitó la camisa y huyó por la calle 98, donde fue detenido. No se anunciaron cargos en su contra.

El canciller escolar, David Banks, comentó más tarde en una reunión del consejo de educación dirigida por padres en Queens que la violencia ocurrió fuera de la escuela. “El mismo tipo de problemas que hemos estado viendo, no los problemas en la escuela, pero una vez que los niños salen de la escuela en la cuadra, a la vuelta de la esquina, en las calles, las cosas siguen sucediendo”, dijo a los padres en Middle School 137. “Así que tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar la seguridad de todos nuestros niños”.

La portavoz del Departamento de Educación (DOE), Jenna Lyle, dijo que la escuela brindaría “apoyo de salud emocional y mental a cualquier estudiante que lo necesite”.

Brownsville Academy y Aspirations Diploma Plus son programas de transferencia para estudiantes que abandonaron o se retrasaron en créditos para su edad.

Los padres de Brownsville Academy demandaron este verano para impedir que Aspirations, anteriormente con sede en Crown Heights, se mudara a su edificio este año escolar. La demanda fue desestimada el mes pasado.

En un caso similar de violencia escolar en NYC, la semana pasada un supuesto mensaje de texto con tono amenazante provocó un ataque con arma blanca que dejó a un alumno herido en una escuela secundaria en Queens.

Incluso durante las clases de verano un alumno de 14 años fue asaltado por un grupo y apuñalado en el estómago a plena luz afuera de una escuela en Queens, el mes pasado.

Un reciente reporte de NYPD alertó que los apuñalamientos mortales han subido 29% este año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas.

En septiembre de 2022 un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.