A Ferdinando Valencia le gusta sacar de quicio a William Levy mientras graban la telenovela “Vuelve a Mí” de Telemundo

Ferdinando Valencia protagoniza junto con William Levy, Samadhi Zendejas, Laura Flores y Kimberly Dos Ramos la nueva teleserie “Vuelve a Mí” producción de Telemundo, donde su personaje antagónico hará sufrir al del cubano y no solamente en la ficción.

Escena de la telenovela “Vuelve a Mí” producción de Telemundo. / Foto de Mezcalent.

“‘Braulio Zepeda’ es una persona que si a mí me gustaba calificar a mis personajes, que rara vez lo hago, podría decir que uno de sus distintivos es una necesidad absoluta de poder. No me gusta a mí interpretar a los personajes como buenos o como malos, me gusta interpretarlos como humanos”, dice Ferdinando, quien además comparte cuál es su experiencia con William detrás de cámaras.

“Hay un punto en la historia donde mi hermano, que interpreta William Levy, “Santiago” y “Braulio”, por cuestiones situacionales van a estar vinculados, de corazón, con la misma mujer, y esto se plantea como un conflicto bonito porque enriquece mucho la historia”.

Ferdinando ha quedado sorprendido con Will. “Veo en él un tipo que me viene a sorprender, en el sentido del compromiso que tiene también de manera laboral; siempre se está esforzando, echa muchas ganas a sus escenas y por más que me diga que tiene ciertos métodos, me encanta ver cuando pierde el control en escena”.

¿Por qué William Levy pierde el control?, ¿qué haces?

A mí me encanta “cucar” a mis compañeros. Yo de repente estudio las escenas y digo ‘mi personaje desea sacar de quicio al que tiene enfrente, desea sacarlo de su control, desea que pierda estabilidad’; entonces yo, con la pena, a mí no me importa quién esté enfrente, les empiezo a picar las costillas por así decirlo, para promover que pasen cosas.

“Y él tiene sus instintos muy desarrollados y eso es padrísimo, porque de pronto, sin perder el control y la conciencia de que estamos trabajando, empieza a fluir dentro de él y es fácil de ver: la energía, el coraje, el odio y él lo sabe liberar, y a la vez sabe cuidar al compañero, ¿no?

“Porque tenemos muchas escenas de acción donde si se perdiera el control definitivamente acabábamos llenos de moretones; gracias a Dios, todos son pintados pero, ustedes van a ver escenas en las que digan ‘¡uy, uy! Este creo que no solo es el personaje sino que hay mucho de la energía de cada uno de ellos ahí’, y se va a agradecer”.

