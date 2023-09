¿Cómo lucían Lili Estefan y Raúl de Molina hace 25 años? Estas fotos vienen a recordarlo

‘El Gordo y La Flaca’ llegó a la televisión el 21 de septiembre de 1998. Desde ese momento han estado acompañando a los televidentes de Univision. En medio de la gran celebración de su aniversario 25, Lili Estefan ha publicado una serie de fotos que recuerdan aquel emocionante momento en el que salieron al aire por primera vez.

En Instagram la famosa presentadora de televisión muestra una galería fotográfica en la que se le ve junto a ‘Rauli’, como le dice de cariño a su compañero, y a otros integrantes del equipo en ese momento, con copas en las manos listos para brindar por el programa, y queda en evidencia cuanto han cambiado cada uno de ellos a lo largo de todos estos años.

“Llegamos oficialmente a los 25 años de @elgordoylaflaca!!!!! Un día como hoy en el 1998 comenzó esta aventura y aquí les comparto las fotos del primer programa. Gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que ha sido parte de nuestras vidas, en las buenas y en las no tan buenas 🥰❤️❤️❤️❤️❤️que EMOCIÓN!!!! Cuantos recuerdos increíbles”, dice Estefan en la publicación que supera los 29.000 me gustas en la famosa red social Instagram.

Cientos han sido los mensajes que han recibido los protagonistas del show a raíz de este aniversario a través de las plataformas digitales.

“Felicidades! Cuantos recuerdos todos estos años”, “MADREDEDIOS!!! 25 Años de éxito!! ¡Muchas felicidades!”, “Omg todavia me acuerdo cuando empezaron”, “Muchas felicidades y muchas bendiciones para ti @liliestefan and @rauldemolina“, “Lluvias de bendiciones, que cumplan 25 años más”, “Lo mejor y ustedes como los mejores vino” y “Felicidades y que cumplan muchos más juntos me encanta”, son parte de los mensajes de felicitaciones a los presentadores.

