Critican a Ninel Conde por su caminata en la celebración del aniversario de ‘El Gordo y La Flaca’

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde está siendo fuertemente criticada en las redes sociales tras un video en el que ella es totalmente la protagonista.

El motivo que esta vez le genera cientos de comentarios negativos a la intérprete tienen que ver con su aparición en la celebración de los 25 años de ‘El Gordo y La Flaca’, el programa de Raúl de Molina y Lili Estefan, evento que se llevó a cabo bajo el cielo azul de Miami y con el mar, los lujosos yates anclados y los grandes edificios de fondo.

La mexicana llegó a la alfombra roja en la ciudad de Miami con un pequeño vestido verde repleto de brillos, pero no fue su vestimenta ni su larga cabellera rubia lo que llamó la atención de los internautas: fue la manera en la que la caminó mientras pasaba por esta zona del evento.

A Conde se le veía incómoda al momento de caminar y los internautas no dejaron pasar la posibilidad de decir de todo sobre su andar:

“¿Y por qué camina así??? No puede moverse”, “Las patitas temblorosas”, “Parece una iguana recién nacida”, “Hay algo entre las piernas y su caminar que no me dejan concentrar”, “¿Y qué le pasa??? Desfila medio extraño”, “Que aprenda a caminar con tacas para poder brillar” y “Como que necesita unas clasesitas de modelaje mi amiga” son parte de esos mensajes que dejan los seguidores de ‘El Gordo y La Flaca’, pues fue en el perfil del programa donde se publicó este video.

