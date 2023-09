Familia demandó al gobernador de Texas Greg Abbott tras suspensión de un estudiante por su peinado en otro supuesto caso de discriminación

La familia de un estudiante afroamericano de 17 años en Texas demandó al gobernador Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton y alegó que los funcionarios no hicieron cumplir una ley aprobada recientemente que prohíbe la discriminación basada en el peinado, lo que supondría otro caso de discriminación.

El adolescente Darryl George, estudiante de la Escuela Secundaria Barbers Hill, en Mont Belvieu, está suspendido desde finales de agosto porque las autoridades educativas consideraron que violaba el código de vestimenta al llevar sus rastas hasta debajo de las cejas y lóbulos de las orejas.

La madre del estudiante, Darresha George, y la abogada que lleva el caso presentaron el recurso en el tribunal federal de Houston. En él, aseguraron que el peinado del adolescente no infringe las normas, reseñó The Associated Press, que conversó con la familia.

Explicaron que el cabello de Darryl, contrario a lo que afirma el distrito escolar, está cuidadosamente recogido y que sus rastas están entrelazadas en la parte superior de su cabeza.

“Se le debería permitir usar el cabello de la manera en que lo usa porque la llamada política de aseo neutral no tiene una asociación estrecha con el aprendizaje o la seguridad y, cuando se aplica, impacta desproporcionadamente a los hombres negros”, dijo la defensora Allie Booker sobre el adolescente.

Los demandantes expresaron asimismo que tanto Abbott como Paxton no han protegido los derechos constitucionales del estudiante contra la discriminación y las violaciones de su libertad. Y, con este procedimiento legal, esperan que se emita una orden para frenar la suspensión de Darryl mientras el caso está en tribunal.

Al estudiante lo habían suspendido el 31 de agosto y, cuando debió regresar a clases el lunes 18 de septiembre, volvieron a suspenderlo. Así lo denunció su madre, quien aseguró previamente a la AP que el peinado tiene una importancia cultural y religiosa para su familia.

“Nuestro cabello es donde está nuestra fuerza, esas son nuestras raíces”, manifestó.

El Distrito Escolar Independiente de Barbers Hill, indica la agencia de noticias, exige a los varones que tengan el cabello limpio, bien arreglado, geométrico y no tener un color o variación antinatural.

