Karol G enciende Instagram con un bikinazo de fin de semana

Karol G sabe que sus fans aplauden todo lo que hace y no sólo hablamos de su música, sino también de todas aquellas sesiones de fotografía en donde se deja ver disfrutando de un baño de sol sin filtros en Instagram. La cantante colombiana aparece en la famosa red social luciendo un traje de baño de dos piezas.

Es importante destacar que esto lo hace en medio de rumores que aseguran que la colombiana se hizo una lipoescultura. ¿Importa si lo ha hecho o no?, la verdad sea dicha, es decisión de la persona someterse o no a una intervención estética. ¿Merece se criticable?, no necesariamente.

El post tiene, para el cierre de esta nota, alrededor de 2,6 millones de likes y cuenta con muchos comentarios de cuentas verificadas, entre las más reconocidas está la de Carolina Sandoval, famosa conductora de televisión de origen venezolano, que actualmente es más reconocida como creadora de contenido.

Por otra parte y más allá de cómo se vea está exitosa cantante en la fotografía, la intérprete de “Ocean” tiene muchas razones para celebrar y es que su música no sólo tiene éxito en reproducciones y descargas digitales. La critica también avala su trabajo y por esta razón está nominada en la categoría “estrella de grabación del año” para los Latin Grammy que se llevarán acabo en España el próximo mes de noviembre.

Pero hay que tener claro que está categoría estará reñida, ya que cuenta con 11 candidatos, entre los que están Christina Aguilera, Pablo Alborán, Paula Arenas con Jesús Navarro y Fonseca junto a Juan Luis Guerra.

La lista de nominados en dicha categoría se complementa con Karol G, Natalia Lafourcade, de Lasso Maluma junto a Marc Anthony, Rosalía y Alejandro Sanz con Danny Ocean, sin olvidar a Shakira con Bizarrap.

Sigue Leyendo más de Karol G aquí:

· ¿Cuál es el precio del elegante y lujoso vestido que usa Karol G en una nueva entrevista?

· Filtraron video de la reacción de Anuel AA cuando Karol G recibió un premio por el tema ‘TQG’

· Karol G da una pequeña muestra de su alimentación, complemento ideal para mantener su cuerpazo