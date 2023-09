Minnesota Twins se instala en los playoffs al ganar la División Central de la Liga Americana

Este viernes los Minnesota Twins vencieron a Los Ángeles Angels con pizarra de 8-6 en el Target Field para así asegurar su boleto a los playoffs en calidad de campeón de la División Central de la Liga Americana.

Este es el noveno título divisional de los Twins desde que fueron movidos a la División Central en 1994, y el tercero en los últimos 5 años. El récord del equipo actualmente es de 82-72, el más bajo de todas las franquicias que lideran en sus respectivas divisiones, pero que le bastó para sacar ocho juegos de ventaja sobre los Cleveland Guardians.

Con este récord los Twins seguramente enfrentarán a un clasificado por comodín, que hoy por hoy sería los Houston Astros, aunque podría cambiar, pues Texas Rangers quien lidera la División Oeste, apenas tiene un juego de diferencia con los Astros.

“Esto significa mucho”, comentó luego de la clasificación el campocorto boricua Carlos Correa, quien se encuentra lesionado, pero espera estar listo para los playoffs. “Se siente muy especial. Cuando llegas a un nuevo equipo, éstas son las metas que quieres lograr“, afirmó Correa.

Pitcheo de alto nivel en Minnesota

Los Twins tienen actualmente el sexto mejor pitcheo de todas las Grandes Ligas. Sus abridores han destacado este año en la lomita. Entre ellos Sonny Gray, que con apenas 2.84 de efectividad lidera la rotación del equipo.

Por otra parte el venezolano Pablo López, que está en su primer año con los Twins, es el tercer mayor ponchador de todas Las Mayores con 228, superando incluso a Gerrit Cole y solo por debajo de Kevin Gausman (232) y Spencer Strider (270). Además el derecho también lidera como el lanzador con mayores victorias de su equipo, cosechando 11 hasta ahora.

Los playoffs iniciarán el próximo 3 de octubre y aunque el panorama en postemporada no ha sido bueno para los Twins, pues han perdido 18 juegos seguidos en postemporada, incluidos 13 ante los New York Yankees. Este año buscarán su cuarta Serie Mundial, anillo que no consiguen desde la temporada 1991.

Milwaukee Brewers aseguraron su presencia en los playoffs

Otro equipo que inscribió su nombre en octubre fue los Milwaukee Brewers, que con una paliza 16-1 sobre los Miami Marlins, aseguraron su presencia en los playoffs. Aunque aún está por definirse si clasificaran como campeones de la División Central de la Liga Nacional, o por la vía del comodín.

