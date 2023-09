Rashel Díaz muestra detalles de su apartamento en Oklahoma

La presentador cubana Rashel Díaz está muy emocionada por su nueva vida en Tulsa, Oklahoma. Gran parte de su proceso de mudanza y adaptación a la nueva ciudad lo ha estado compartiendo en redes sociales.

Cuando informó sobre su decisión y la de su esposo, Carlos García, de mudarse a Tulsa muchos de los fanáticos mostraron sorpresa. Ella había vivido durante muchas décadas en Miami, Florida, donde compartían una gran casa.

Gracias a las redes sociales y a su podcast ‘De menos a más’, Díaz ha explicado cada paso que ha dado en esta nueva vida. Hay que recordar que la decisión de la mudanza la tomó porque quiere aprender más sobre Dios y la religión que profesa.

Hace un par de días compartió un video donde muestra parte del nuevo apartamento e incluso explica cuáles son los muebles y elementos que aún le faltan a la propiedad.

Díaz y García viajaron de Miami a Tulsa en carro, pues tenían varias cosas que trasladar; sin embargo hay mucho que les queda por comprar.

El video lo acompañó con un texto donde también se lee: “Esta vez les abro las puerta de nuestro hogar, en el que nos sentimos literalmente como un par de estudiantes, felices y agradecidos con Dios por tener un lugarcito para los dos, cerca a la universidad, al que ya sentimos como nuestro”.

Explica que el apartamento no es demasiado grande, que no puede poner demasiadas cosas pero sí quiere que se vea bonito.

La sala de estar tiene un mueble pequeño, mesa de centro, alfombra y la televisión aún está en el suelo, pues están esperando que llegue el mueble que sirva de base.

También escribió: “Siempre me ha gustado darle un toque a los lugares donde vivimos, para que se sientan cómodos y acogedores, y tengo el mejor compañero de equipo, porque si bien yo me encargo de la decoración y todos esos detalles, tengo la bendición de tener un esposo que no tiene miedo a hacer muchas de las labores del hogar”.

