Aracely Arámbula lanza una indirecta que podría ser para Myrka Dellanos por defender a Luis Miguel

La mexicana Aracely Arámbula hace algunos días ofreció declaraciones a la prensa sobre lo que vendría siendo la situación entre sus hijos y su padre Luis Miguel, quien aparentemente no los busca para poder compartir y disfrutar junto a ellos, y que además tienen entre 14 y 16 años.

Luego de la actriz haber hablado frente a los medios de comunicación, Myrka Dellanos dijo que daría detalles de lo que sería una amistad que tiene con ‘El Sol de México’ desde hace más de dos décadas, tomando en consideración que hace algún tiempo atrás ellos sostuvieron una relación sentimental.

Sin embargo, la también cantante este lunes inició la semana bastante activa entonando un sencillo que se llama ‘Según quién’, que además es interpretado por Maluma y Carín León, y por la letra se cree que podría ser una indirecta para la conductora de ‘La Mesa Caliente’, quien no ha dejado de defender a su ex.

“Dile al que te está informando

Que te está malinformando

Que te informe bien“, se le escucha cantar.

¿Qué dijo Aracely Arámbula a la prensa?

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, comenzó diciendo la actriz mexicana Aracely Arámbula.

“Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”, añadió a la prensa.

