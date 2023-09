Roger Federer reveló su mayor sueño para la Laver Cup 2024: “Me gustaría ver a Djokovic y a Alcaraz el año que viene en la competencia”

La Laver Cup en su edición 2023 se disputó este fin de semana y contó con la presencia de jóvenes en ascenso en la cancha y leyendas del tenis en las tribunas. Una de ellas fue Roger Federer, quien jugó su último partido como profesional en este certamen; este año terminó en triunfo del equipo Resto del Mundo ante el equipo Europa.

Pese a no estar ya entre los integrantes presentes en la pista, Federer continúo siendo uno de los principales reclamos en Vancouver, sede de esta sexta edición.

El helvético recibió un caluroso homenaje en la jornada del viernes, con entrevista a pie de pista incluida con Jim Courier, y también tuvo la oportunidad con el torneo ya finalizado de revelar cuál sería su equipo ideal del Viejo Continente de cara a la edición del próximo año, que retornará a Europa en la capital alemana de Berlín.

“Me gustaría ver a Novak (Djokovic) otra vez. Para ser honesto, me gustaría verlo junto a Carlos (Alcaraz) en el mismo equipo. Sascha Zverev por supuesto sería fantástico. Para el mercado alemán sería un gran apoyo en la Laver Cup. Me gustaría ver también a Holger Rune, quien tuvo que salir de esta edición. Creo que eso hirió al Team Europa perdiendo a alguien de su calidad”, reconoció Federer.

Roger Federer lo tiene claro: En la Laver Cup 2024 quiere juntos a Djokovic y a Alcaraz



Para el español sería su estreno en la competición



La presencia de Djokovic y Alcaraz, los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad, supondría una auténtica bomba mediática para el torneo, especialmente si ambos llegasen a disputar un hipotético partido de dobles juntos, tal como hizo el propio Federer en el pasado al lado del citado Djokovic o Rafa Nadal.

De hecho, algunos días atrás fue el propio Nadal quien aseguró que le gustaría jugar junto a Alcaraz. Esto podría darse en el dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, en caso de que el manacorí llegue en plenitud: “Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante”, expresó.

En el caso del serbio, sería su tercera participación tras la de 2018 y 2022, mientras que para Alcaraz sería su debut en este prestigioso evento por países.

