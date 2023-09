Chicharito Hernández habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo: “En el vestuario es fenomenal”

El delantero de Los Angeles Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, se encuentra con tiempo libre mientras se mantiene en recuperación por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla derecha y por ello aprovechó para contar como fue su relación con uno de los mejores jugadores de la historia: Cristiano Ronaldo.

En una entrevista para Paramount+ Chicharito Hernández habló sobre aquella temporada 2014-2015 cuando tuvo la oportunidad de compartir junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y sobre la relación el mexicano solo mencionó honores hacia su excompañero en los vestuarios.

Aunque son muchos los que creen que Ronaldo es una persona fría, calculadora y lejos de alguien que pueda llamarse amigo, el máximo goleador histórico del Tri quiso desmentir esto asegurando que fue increíble poder haber compartido de cerca con la ahora estrella del Al-Nassr.

“Jugar con Cris, todos sabemos el impacto que tiene, pero en el interior, y algo que la gente no menciona, es que en el vestuario es fenomenal“, dijo Chicharito al respecto.

Chicharito Hernández (L) y Cristiano Ronaldo (R) también tuvieron oportunidad de verse las caras, como rivales, durante la Copa Confederaciones en 2017. FOTO: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images. Crédito: YURI CORTEZ | AFP / Getty Images

Ratificó su comentario expresando que aún no conoce algún futbolista que haya compartido con Ronaldo en el vestuario y que tenga un mal comentario sobre él.

“No he conocido y no he visto ningún jugador, y lo puedo confirmar, que haya salido y haya dicho que Cris sea una persona difícil o complicada“, añadió.

Aunque apenas compartieron septiembre de 2014 y junio de 2015 Chicharito dijo que aprendió de Cristiano el hambre por el gol y señaló que aprender de él fue una gran herramienta que le permitió seguir creciendo como jugador y como delantero.

El pasaje de Chicharito por el Real Madrid fue corto pero preciso y durante su estancia en el club español aportó nueve goles y nueve asistencias en 27 partidos con la camiseta Blanca.

