Karla Martínez pasea por las calles de Nueva York y muestra su fin de semana “colorido”

La conductora de ‘Despierta América‘ Karla Martínez este fin de semana compartió con más de un millón de seguidores lo que se encontraba haciendo, y es que buscó tiempo para distraerse y salir de sus actividades cotidianas. Por ello, hizo pública una foto en la red social de la camarita de lo que fue su recorrido.

La mexicana aprovechó para mencionarle a sus seguidores que tomó sus maletas para disfrutar de unos días completamente diferentes, donde los colores también se terminaron convirtiendo en uno de los protagonistas. A su vez, la periodista se vistió de negro con unos lentes de sol que fueron muy acordes a su look, mientras caminaba por las calles de Nueva York.

“Fin de semana rápido y colorido en NYC“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada este fin de semana.

Los internautas de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para comentar la publicación realizada, y es que muchos de ellos destacaron que hubiese sido bueno que notificara que viajaría para así poderla conocer, pues cuenta con una gran trayectoria profesional y a varios les encantaría el hecho de poderla ver en persona.

Otros usuarios de la aplicación simplemente se enfocaron en la belleza de la presentadora de 47 años, y su apariencia y vestuario la favorecieron bastante.

“Me hubiese encantado verte en mi ciudad nyc cuando será que dios me dará la oportunidad de conocerte”, “Espero lo hayas disfrutado Karla, bendiciones”, “Colorido… vandalizado”, “Bella y hermosa mi Karlita. Feliz inicio de semana y muchas bendiciones“, “Muy Bella Karlita. Dios me la bendiga siempre”, “Tan linda ella y ese lugar”, “@karlamartineztv hubieras dicho que estabas en NYC para conocerte”, “Siempre has sido y serás el amor de mi vida”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

