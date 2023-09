Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, fallece a los 43 años

Sudáfrica lamenta la pérdida de Zoleka Mandela, nieta del icónico Nelson Mandela, quien falleció a la edad de 43 años, según informó la cadena BBC.

En los últimos años, Zoleka obtuvo reconocimiento por su valiente batalla contra el cáncer, utilizando su propia experiencia para crear conciencia sobre la prevención del cáncer y desmantelar el estigma asociado a la enfermedad.

Su trabajo de defensa no se limitó únicamente al cáncer; también prestó su voz para romper el silencio en torno a los problemas de salud mental y reveló con valentía su lucha contra la depresión.

La historia de Zoleka Mandela fue una historia de superación de la adversidad. Ella compartió con franqueza su historia de adicción a las drogas, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentó y la fuerza que necesitó para superarlos. Su autobiografía, “When Hope Whispers“, sirvió como testimonio de su lucha.

En 2010, la tragedia golpeó la vida de Zoleka Mandela cuando perdió a su hija de 13 años en un accidente automovilístico. Esta pérdida la llevó a convertirse en una apasionada defensora de la seguridad vial, trabajando incansablemente para evitar más tragedias en las carreteras.

La batalla implacable contra el cáncer de Zoleka

Zoleka, diagnosticada con cáncer de mama a la edad de 32 años, inicialmente triunfó sobre la enfermedad. Sin embargo, el cáncer resurgió en su vida, afectando su hígado y sus pulmones, y eventualmente extendiéndose a otros órganos.

“¿Qué les digo a mis hijos? ¿Cómo les digo que esta vez tal vez no pueda vivir mi vida como sobreviviente? ¿Cómo les digo que todo estará bien cuando no sea así? Me estoy muriendo… No quiero morir”, publicó en Instagram en agosto de 2022.

A Zoleka Mandela le sobreviven sus cuatro hijos, mientras que su abuelo, Nelson Mandela, sigue siendo un símbolo perdurable de esperanza y reconciliación para Sudáfrica y el mundo.

Zoleka, que tenía solo 10 años cuando su abuelo salió de prisión en 1990, tuvo la experiencia única de presenciar su transformación del encarcelamiento al liderazgo. Su legado sigue vivo y ahora el legado de Zoleka también seguirá inspirando a generaciones.

Mientras la nación llora su fallecimiento, llegan tributos de todo el mundo, en honor a la extraordinaria vida de Zoleka Mandela.

