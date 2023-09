Bob Menéndez paga fianza de $100,000 y entrega pasaporte al enfrentar acusaciones de soborno y extorsión

El senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) acordó el pago de una fianza de $100,000 dólares para enfrentar en libertad el proceso judicial en su contra por soborno y extorsión, sobre lo que se declaró “no culpable”.

Como una condición especial, según el documento judicial, Menéndez debió entregar su pasaporte, además de que deberá evitar cualquier contacto con otros acusado del caso, excepto su esposa Nadine.

El demócrata enfrenta acusaciones junto los empresarios Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, quienes habrían recibido los beneficios con la influencia del senador Menéndez, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

Menéndez también tiene prohibido mantener contacto con posibles testigos, incluido con el personal de su equipo, incluidos asesores, que tienen conocimiento del proceso judicial, cuya investigación en la Corte del Distrito Sur se inició hace casi un año.

La decisión fue firmada por la jueza magistrada Ona T. Wang, pero la siguiente audiencia el 2 de octubre será liderada por el juez Sidney Stein.

Los tres delitos criminales que enfrentan los Menéndez son: 1) conspiración para cometer soborno; 2) intento y conspiración para cometer fraude electrónico y 3) interferencia en el comercio mediante extorsión.

El senador reconoció en conferencia de prensa el lunes pasado que son “delitos serios”, pero dijo que sus oponentes políticos se han apresurado en juzgarlo y que él saldrá exonerado.

“Entiendo que estos cargos son serios, pero las alegaciones presentadas en mi contra son eso solamente, alegaciones”, afirmó. “Reconozco la gravedad de este momento y que este será mi mayor batalla hasta hoy en día, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey”.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, informó que el senador Menéndez y su esposa Nadine recibieron miles de dólares para beneficiar a los empresarios mencionados y al gobierno de Egipto.

En uno de los hechos, Menéndez habría pedido información “altamente confidencial” al Departamento de Estado, la cual compartió a su esposa y ésta a uno de sus cómplices, quien finalmente la envió a un funcionario egipcio.

No queda claro si Menéndez pudiera enfrentar otras acusaciones relacionadas con seguridad nacional, un exagente de la CIA dijo a The Intercept que el gobierno de Egipto parecía ver al senador como “una fuente”.

“Que Menéndez comparta información sobre el personal de la embajada es extremadamente preocupante en varios niveles: ayuda a los servicios de seguridad egipcios a monitorear la embajada y, lo que es más importante, eso puede sugerir que vieron a Menéndez como una fuente”, consideró John Sipher, exagente de la CIA.

