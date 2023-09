Bob Menéndez se declara “no culpable” de recibir miles de dólares para beneficiar a empresarios y al gobierno de Egipto

El senador demócrata Bob Menéndez Nueva Jersey) se declaró “no culpable” de los tres cargos federales por presuntamente haber aceptado sobornos para favorecer a tres empresarios de Nueva Jersey y beneficiar al gobierno de Egipto.

Los Menéndez, el senador y su esposa Nadine, enfrentan las acusaciones en la Corte de Distrito Sur en Nueva York, donde hicieron su primera aparición, para avanzar con el proceso judicial.

Según un reporte de The Associated Press, los Menéndez ingresaron a la corte tomados de la mano y sin responder preguntas.

Los tres delitos criminales que enfrentan los Menéndez son: 1) conspiración para cometer soborno; 2) intento y conspiración para cometer fraude electrónico y 3) interferencia en el comercio mediante extorsión.

La siguiente audiencia será el 2 de octubre ante el juez Sidney H. Stein, donde se avanzará sobre una posible fecha del juicio.

Las acusaciones también son contra los empresarios Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, quienes habrían recibido los beneficios con la influencia del senador Menéndez, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, posición a la que renunció de manera temporal.

En una conferencia de prensa el lunes pasado, el senador Menéndez –quien se ha negado a renunciar– reconoció que los cargos son “graves”, pero dijo que será exonerado.

“Entiendo que estos cargos son serios, pero las alegaciones presentadas en mi contra son eso solamente, alegaciones”, afirmó. “Reconozco la gravedad de este momento y que este será mi mayor batalla hasta hoy en día, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey”.

Varios demócratas, incluido el otro senador de Nueva Jersey, Cory Booker, han pedido la renuncia de Menéndez, quien se niega a dejar el cargo.

El dinero recibido

El viernes pasado, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, ofreció detalles de las acusaciones contra el senador Menéndez y su esposa Nadine, quienes habrían coordinado ayudar a los empresarios a cambio de dinero.

El documento judicial de la acusación detalla el presunto modo en que se operaron las acciones criminales, por las cuales el senador habría recibido miles de dólares.

Como parte de las investigaciones, el FBI encontró en la casa de los Menéndez 480,000 dólares escondidos entre ropa y sobres, además de $70,000 dólares en una caja de seguridad y lingotes de oro, pero la pareja habría recibido otros beneficios, incluido al menos un auto de lujo Mercedes-Benz.

Menéndez afirmó el lunes que durante 30 años ha retirado dinero de su cuenta de ahorros, para cualquier “emergencia”, pero su explicación ha desatado más dudas, aunado a que no ha explicado el origen de los lingotes de oro.

“Durante más de 30 años he retirado miles de dólares en efectivo de mis cuentas de ahorro, el cual mantengo para emergencias”, afirmó.

