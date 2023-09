$75 millones de dólares acuerda pagar JPMorgan Chase por “apoyar” pedofilia de Jeffrey Epstein: demanda en Nueva York

JPMorgan Chase llegó a un acuerdo con el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos por una demanda que alega que el banco permitió los delitos de tráfico sexual del millonario neoyorquino Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una cárcel en Manhattan en 2019 esperando juicio.

El acuerdo, que deberá ser aprobado por un juez federal, incluye “compromisos significativos” por parte de JPMorgan Chase para reducir la trata de personas y un pago de $75 millones de dólares al gobierno isleño, refirió CNN.

El fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU. demandó a JPMorgan Chase en diciembre en el Distrito Sur de Nueva York, alegando que el banco se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Epstein y no cumplió con su deber de informar sobre actividades financieras sospechosas, según un comunicado de prensa de la fiscalía.

JPMorgan dijo en un comunicado el martes que no reconocía ninguna responsabilidad en el acuerdo y reiteró que “lamenta profundamente cualquier asociación” con Epstein.

Según la acusación penal, entre 2002 y 2005 Epstein dirigió una empresa de tráfico en la que pagaba a adolescentes de incluso 14 años para que tuvieran relaciones sexuales con él y sus amigos en su casa del Upper East Side de Manhattan (NYC), su finca en Palm Beach (Florida) y otras propiedades alrededor del mundo, incluyendo las Islas Vírgenes Estadounidenses.

El banco dijo que $30 millones de dólares del acuerdo ayudarán a apoyar a organizaciones caritativas que trabajan para poner fin a la trata de personas y apoyar a los sobrevivientes. Se pagarán otros $25 millones a las Islas Vírgenes Estadounidenses para mejorar la infraestructura y reforzar la aplicación de la ley. Los 20 millones de dólares restantes se destinarán a honorarios legales.

JPMorgan dijo que también llegó a un acuerdo con el ex ejecutivo James “Jes” Staley, contra quien el banco presentó una demanda cruzada en relación con su presunto papel en facilitar la relación de Epstein con el banco.

La detención de Epstein en 2019 y al año siguiente de su amiga y mano derecha Ghislaine Maxwell sacudió al mundo social, empresarial y hasta político dentro y fuera de Nueva York, dado que su círculo de amistades incluía al ex presidente Bill Clinton, al entonces mandatario Donald Trump, el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y especialmente el Príncipe Andrés de Inglaterra.

Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas, dijo a los abogados en 2011 que Clinton visitó la isla privada Little St. James (US Virgin Island) con Maxwell, ella misma y “dos chicas jóvenes” de Nueva York. Agregó que Clinton se quedó en la residencia privada de Epstein en la isla, donde “las orgías eran algo constante” y recordó haberse sorprendido de ver al ex presidente allí.

El escándalo del arresto de Epstein en Nueva York en julio de 2019 llevó a la renuncia del entonces Secretario del Trabajo, Alex Acosta, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció un acuerdo de culpabilidad cuando el millonario filántropo fue acusado por primera vez en 2008.

Epstein se suicidó cinco semanas después de estar detenido. En paralelo la policía buscaba a su ex novia Maxwell, quien estuvo prófuga hasta julio de 2020.

“Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein”, dijo en junio de 2022 en la corte la millonaria Maxwell, minutos antes de ser sentenciada a 20 años de prisión por permitir el abuso en serie de mujeres menores de edad durante una década.