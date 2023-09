Sasha Sokol celebra nueva victoria legal contra Luis de Llano en caso de abuso sexual

La cantante Sasha Sokol aseguró ayer que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia previamente dictada contra el productor Luis de Llano por abuso sexual.

En un comunicado, la ex integrante de Timbiriche sostuvo que la sentencia no sólo fue ratificada, sino que se ampliaron los términos de la condena, aunque no precisó en qué forma.

“Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad.

Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena“, señaló Sasha.

En mayo pasado, el Tribunal había condenado al productor a emitir una disculpa pública, a no volver a hablar del tema y a pagar una indemnización con un monto por definir.

En marzo de 2022, Sasha destapó el abuso que vivió al contar cómo De Llano aprovechó su posición de poder para sostener una relación cuando él tenía 39 años y ella 14.

“Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso”, reflexionó la estrella en una entrevista con El País.

En su mensaje de ayer, la cantante celebró además la reforma al Código Penal Federal aprobada a principios de septiembre, que establece que los delitos sexuales contra menores de edad ya no prescriben.

“Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena; pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados”.

