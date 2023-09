Jenny García pide a Shakira que predique con lo que canta: fue su bailarina y dice que la respeta como artista, no como persona

Jenny García explica la razón por la que recordó la mala experiencia que vivió con Shakira al ser su bailarina hace más de una década, pues no busca saltar a la fama con un escándalo, pero pide a la cantante que sea congruente con lo que canta.

“Todo mundo me empezó a echar hate en mis redes ‘¿por qué no dijiste antes?’, no es que no haya dicho antes, sí lo dije hace 15 años pero antes no había las redes sociales, no había este aparatito (celular) donde lo podías decir, estaba muy pequeña, me daba mucho miedo, obviamente era Shakira.

“Y estando en el programa “Se te Estuvo Di Di” que estoy conduciendo, mis amigos conductores saben el meollo del asunto, empecé a platicar y todo esto volvió a renacer, porque me dicen ¡’te estás colgando de su fama!’ y ¡no! en ningún momento, simplemente platiqué como me fue en la feria y listo”.

A pesar de haber recibido muchas críticas por sus declaraciones contra la colombiana, la bailarina explica que muchos ex empleados de ella le dieron la razón y le compartieron historias similares.

“De hecho hubo muchas personas que me escribieron y me decían: ‘yo trabajé con ella de seguridad’, ‘yo trabajé con ella de y muchas’ y me ponian sus historias y me decían ‘¡que bueno que alzaste la voz!’ y yo, no es de alzar la voz, yo platiqué como me fue en la feria y dije, será muy artista y todo, y como artista la respeto y la admiro pero como persona no.

“Ella obviamente no va a estar de ‘ya le pagaron a este, ya le pagaron a este’ pero de todos modos al fin y al cabo es su producción, yo hablé del maltrato que ella tuvo con nosotros”.

Jenny pide a Shakira que sea congruente con lo que canta en la canción ‘El Jefe’, donde colabora con el grupo Fuerza Regida. “Que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer algo con Fuerza (Regida) y habla sobre las personas y lalala… Ojalá y a lo mejor ya cambió, yo nada más digo eso”.

Sigue Leyendo más de Shakira aquí:

· Exempleada de Shakira acusa a la cantante de maltratadora | VIDEO

· Yailin ‘la más viral’ celebra que destronó a Shakira con su nueva canción donde su hija es la protagonista

· Shakira, la mujer y la artista, es mucho más que sus problemas personales con Gerard Piqué