Yailin ‘la más viral’ celebra que destronó a Shakira con su nueva canción donde su hija es la protagonista

La cantante Yailin ‘la más viral’ el domingo estrenó su más reciente sencillo que se llama ‘Mía’, y que además está inspirado en lo que se siente por su hija Cattleya, así como también mostró imágenes inéditas. Además, Tekashi 6ix9ine aprovechó para aparecer en el audiovisual, donde muestra el rol de padrastro que cumple con la pequeña que tiene seis meses de nacida.

A su vez, la dominicana realizó una especial publicación en su perfil de Instagram, donde supera los 11 millones de seguidores, y es que mostró una sesión de fotos de su hija, al tiempo que manifestó que se encontraba festejando por haberse posicionado muy bien.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la intérprete de ‘Narcicista’, subió una captura de pantalla donde muestra que el video musical en el que sale su hija ha logrado alcanzar el puesto número uno con dos días del estreno, siendo así como destronó a Shakira, quien acaba de sacar el tema ‘El Jefe’, junto a Fuerza Regida.

“Cata feliz porque su mamá y ella están número 1 mundial. Gracias a todos mis fanzzzzz los amo”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar de la sesión de fotos, al tiempo que no dejan de manifestar que la pequeña tiene un gran parecido a su padre, es decir, el reguetonero Anuel AA.

“Todos hablando de lo parecida que es la niña a su padre Anuel y no de lo linda que es la canción y de cómo la canta de bonito Yailin”, “Yailin: no quiero saber de Anuel. Cattleya: brrr”, “Ay, pero qué hermosura mamachitaaaa mamá”, “Con razón fue que duro tanto para enseñar La Niña, cuantos mensajes fuera de lugar y no he podido entender si alguien no te agrada tan fácilmente que es dejar de seguir”, “La mini viral”, “Yo creo que la primera palabra de esa niña será brrrrr”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

