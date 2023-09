Exempleada de Shakira acusa a la cantante de maltratadora | VIDEO

Cristina Cárdenas, quien fue coordinadora de publicidad de Shakira durante muchos de los años que vivió en España, acusó a la cantante de maltratadora. La mujer denunció que la colombiana maltrataba a sus bailarines durante las grabaciones, que es déspota con sus empleados y que nadie quiere trabajar con ella.

Tras las repercusiones que causaron sus primeros testimonios, Cárdenas brindó una entrevista al programa ‘Intrusos’. Y si bien el diálogo comenzó de forma amena, la española fue ganando en enojo y sus acusaciones se volvieron cada vez más duras y contundentes.

“¿Ángel o demonio?”, rompió el hielo la conductora. “Tendrá de las dos partes”, respondió Cárdenas. Luego, explicó que ella fue testigo de su faceta de demonio porque vio cómo se portaba con sus empleados. “No tiene nada que ver lo que es la diosa del escenario, la cantante mundial, luego en la intimidad. Ella sus fobias no las va a exponer mediáticamente. Yo conozco a una persona que por contrato pone que los extras, cuando ella pase, se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, explicó.

Mira aquí la entrevista

“A mí no me ha hecho nada”, aclaró, y luego siguió con las acusaciones. “Las exigencias de ella pasan por la excentricidad”, agregó luego, y contó que le quita los celulares a los extras para que no la filmen ni le saquen fotos, que se encierra su motorhome “de súper lujo” y que no deja que nadie use el baño. En relación a la comida, contó que “pide frutas extrañísimas” que no hay en España. “O mermeladas súper extrañas o el agua de lluvia japonesa Fiji”, completó.

“Yo no digo que sea mala cantante; Hitler también era una figura mundial y era un asesino, no tiene nada que ver”, respondió enojada Cárdenas cuando le dijeron que Shakira era una cantante conocida y admirada en todo el planeta. “El trato hacia los figurantes es pésimo”, repitió, y contó que las bailarinas tienen miedo de hablar porque sienten que no las van a volver a contratar, agregó.

Sigue leyendo:

· Organizaciones civiles piden a Shakira que deje de colaborar en campaña de papas fritas

· Yailin ‘la más viral’ celebra que destronó a Shakira con su nueva canción donde su hija es la protagonista

· ¿Quién es el ex suegro de Shakira, a quien ésta menciona en su nueva canción “El Jefe”?