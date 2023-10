Henry Martín lanza duro mensaje contra Antonio Mohgamed tras insinuar ‘amaño de partido’ del Club América

Las Águilas del Club América consiguieron una polémica victoria 1-0 ante los Pumas de la UNAM luego que el director técnico de los felinos, Antonio ‘Turco’ Mohamed, insinuara un supuesto amaño de partido a favor del conjunto de Coapa luego de finalizar el encuentro por unos acercamientos de los árbitros a los miembros de dicha institución deportiva.

Ante este hecho el delantero de los azulcrema y una de las figuras más importantes del club, Henry Martín, decidió lanzar un contundente mensaje contra el entrenador de los Pumas con la intención de defender a su club y así acabar con la ola de rumores sobre los presuntos pagos que realiza el América a los árbitros para que los apoyen en cada uno de sus enfrentamientos.

“El partido no acaba y abandona a su equipo, se está yendo, pasó junto a nosotros y empieza a hacer señas de que se pagó, se amañó el partido y si hay video no sé si pueda hacerse algo. Lamentable porque se mancha el juego cuando ellos se plantaron bien en la cancha, hicieron un gran partido y hay que saber perder”, expresó a la prensa mexicana tras el partido.

El delantero de la selección mexicana afirmó que siente un gran respeto por la carrera y trabajo que ha realizado Antonio Mohamed a lo largo de los años; a pesar de eso resaltó que no fueron de su agrado las críticas y los gestos que realizó durante el partido.

“Él queda mal, se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió, me hacen un penal que no me marcan y luego crítica eso, no escuché la conferencia pero se exhibe solo”, agregó.

Con respecto al desempeño de las Águilas del América en este partido ante los Diablos Rojos del Toluca, el jugador se mostró bastante emocionado por sumar tres puntos más para mantenerse en el primer puesto de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de 21 puntos.

“Contento por cómo el equipo contuvo al rival que estaba haciendo las cosas muy bien, fuimos protagonistas y al final con la victoria que es lo más importante”, concluyó Henry Martín en sus declaraciones.

