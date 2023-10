Dayanara Torres abre su chaqueta para presumir su abdomen en medio de su soltería

La puertorriqueña Dayanara Torres el pasado domingo compartió una postal en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores. A su vez, atrajo la atención de muchos por el vestuario que con el que se muestra, siendo así como decidió abrir su chaqueta y con un top que cargaba puesto terminó enseñando su plano y tonificado abdomen.

La expareja del productor de televisión Marcelo Gama hace aproximadamente una semana y media aprovechó para mencionar que luego de dos años y medio de relación tomaron la determinación de ponerle fin a lo que habían formado, mientras que esa ruptura no le ha quitado la sonrisa, todo lo contrario.

Además, se siente muy agradecida y contenta por la llegada de este nuevo mes y es que el 28 de octubre cumplirá 49 años.

“Hello Octubre! Mi mes favorito”, fue el mensaje que acompañó la foto.

¿Cómo se siente Dayanara Torres tras la ruptura sentimental?

“Lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío“, le dijo a Lili Estefan en ‘El Gordo y La Flaca’.

La modelo Dayanara Torres espera que a Marcelo Gama le siga yendo bien. / Foto: Mezcalent.

La exesposa de Marc Anthony agregó que se siente muy bien en esta etapa de su vida y que no necesita tener a una pareja al lado para poderse sentir completa, mientras que espera que Marcelo siga teniendo una vida llena de triunfos.

“Le deseo lo mejor. Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes. Soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo estoy”, añadió en el programa de Univision.

